PROVELI SU DVE GODINE U PAKLU GAZE: Ko su oslobođeni taoci? Evo njihovih imena! Među njima i naš Alon Ohel! (FOTO/VIDEO)
Izraelska vojska je saopštila da je 20 živih izraelskih talaca oslobođeno od strane Hamasa i vraćeno u Izrael. Do ponedeljka, 48 talaca je još uvek držano u Gazi, a 20 njih su živi, dok se ostali vode kao nestali ili su mrtvi, piše BBC.
Većina oslobođenih talaca bila je među onih 251 koje su otete tokom napada Hamasa na južni Izrael 7. oktobra 2023. godine, tokom kojeg je poginulo oko 1.200 ljudi.
Primirje je počelo u petak i uključuje razmenu palestinskih zatvorenika za izraelske taoce. Kasnije faze primirja između Izraela i Hamasa još se dogovaraju.
Ko su oslobođeni taoci?
Arijel Kunio (28) koji je otet u napadu na kibuc Nir Oz. Poslednja poruka iz zarobljeništva glasila je: "Mi smo u horor filmu."
David Kunio (35) i njegova porodica su ranije oslobođeni tokom primirja 2023. godine.
Gali i Ziv Berman (28) blizanci iz kibuca Kfar Aza, oslobođeni su u 2025. na osnovu informacija drugih talaca.
Matan Angrest (22) i Matan Zangauker (25) vojnici IDF-a, preživeli su u teškim uslovima u hamasovom zarobljeništvu.
Ejtan Horn (38) izraelsko-argentinski državljanin i njegov brat Jair oslobođeni su tokom primirja u februaru 2025.
Nimrod Koen (21) bio je teško ranjen i oslobođen nakon novog primirja.
Omri Miran (48) oslobođen je nakon video dokaza iz aprila 2025.
Guj Gilboa-Dalal i Alon Ohel (24) oteti sa muzičkog festivala, viđeni su u Hamasovim snimcima 2025. godine, a Ohel je srpski državljanin.
Josef Haim Ohana (25) i Elkana Bohbot (36) oteti na festivalu, viđeni su u video zapisima tokom zarobljeništva.
Avinatan Or (32) i Ejtan Mor (25) preživeli su u teškim uslovima dok su pomagali drugim taocima.
Maksim Herkin (37) i Bar Kuperštajn (23) viđeni na Hamasovim snimcima tokom 2025.
Segev Kalfon (27) i Evjatar David (24) preživeli su dug period u zarobljeništvu, izloženi glađu i zlostavljanju.
Rom Braslabski (21) preživeo je dug period mučenja i sistematskog izgladnjivanja.
Taoci čija sudbina je nepoznata
Tamir Nimrodi (20) i Bipin Joši (24) još uvek se vode kao nestali i njihova sudbina je nepoznata.
Taoci koji su proglašeni mrtvima
Među taocima koji su poginuli ili se njihova tela još uvek nalaze u rukama Hamasa su:
Tamir Adar (38), Sontaja Akrasri (30) Muhamad al-Ataraš (39), Zahar Baruh (24), Urijel Baruh (35), Inbar Hajman (27), Itaj Čen (19), Amiram Kuper (85), Oz Danijel (19), Ronen Engel (54), Meni Godard (73), Ran Gvili (24), Tal Haimi (41), Asaf Hamami (41), Guj Illouz, (26), Ejtan Levi (53), Elijahu Margalit (75), Jošua Molel (21), Omer Neutra (21), Danijel Perec (22), Dror Or (48), Suthisak Rintalak (43), Lior Rudaef (61), Josi Šarabi (53), Arije Zalmanovič (85), Hadar Goldin (23) i drugi.
Većina tela ovih žrtava još uvek je u rukama Hamasa u Gazi, dok se neki od njih vode kao poginuli tokom izraelskih pokušaja oslobađanja ili tokom samih napada.