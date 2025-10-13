Slušaj vest

Izraelska vojska je saopštila da je 20 živih izraelskih talaca oslobođeno od strane Hamasa i vraćeno u Izrael. Do ponedeljka, 48 talaca je još uvek držano u Gazi, a 20 njih su živi, dok se ostali vode kao nestali ili su mrtvi, piše BBC.

Većina oslobođenih talaca bila je među onih 251 koje su otete tokom napada Hamasa na južni Izrael 7. oktobra 2023. godine, tokom kojeg je poginulo oko 1.200 ljudi.

1/11 Vidi galeriju Oslobađanje izraelskih talaca iz ruku Hamasa, među njima i srpski državljanin Alon Ohel (na slici sa naočarama na licu) Foto: Jehad Alshrafi/AP, Abdel Kareem Hana/AP

Primirje je počelo u petak i uključuje razmenu palestinskih zatvorenika za izraelske taoce. Kasnije faze primirja između Izraela i Hamasa još se dogovaraju.

1/7 Vidi galeriju Obraćanje Netanjahua i Trampa u Knesetu Foto: Chip Somodevilla/Getty Images Europe, Evelyn Hockstein/Pool Reuters

Ko su oslobođeni taoci?

Arijel Kunio (28) koji je otet u napadu na kibuc Nir Oz. Poslednja poruka iz zarobljeništva glasila je: "Mi smo u horor filmu."

David Kunio (35) i njegova porodica su ranije oslobođeni tokom primirja 2023. godine.

Gali i Ziv Berman (28) blizanci iz kibuca Kfar Aza, oslobođeni su u 2025. na osnovu informacija drugih talaca.

Matan Angrest (22) i Matan Zangauker (25) vojnici IDF-a, preživeli su u teškim uslovima u hamasovom zarobljeništvu.

Ejtan Horn (38) izraelsko-argentinski državljanin i njegov brat Jair oslobođeni su tokom primirja u februaru 2025.

1/16 Vidi galeriju Oslobađanje izraelskih talaca iz zatočeništva Hamasa u sklopu mirovnog plana za Pojas Gaze američkog predsednika Donalda Trampa Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia, HAZEM BADER / AFP / Profimedia

Nimrod Koen (21) bio je teško ranjen i oslobođen nakon novog primirja.

Omri Miran (48) oslobođen je nakon video dokaza iz aprila 2025.

Guj Gilboa-Dalal i Alon Ohel (24) oteti sa muzičkog festivala, viđeni su u Hamasovim snimcima 2025. godine, a Ohel je srpski državljanin.

Josef Haim Ohana (25) i Elkana Bohbot (36) oteti na festivalu, viđeni su u video zapisima tokom zarobljeništva.

Avinatan Or (32) i Ejtan Mor (25) preživeli su u teškim uslovima dok su pomagali drugim taocima.

1/11 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp sleteo u Izrael Foto: ABIR SULTAN/EPA

Maksim Herkin (37) i Bar Kuperštajn (23) viđeni na Hamasovim snimcima tokom 2025.

Segev Kalfon (27) i Evjatar David (24) preživeli su dug period u zarobljeništvu, izloženi glađu i zlostavljanju.

Rom Braslabski (21) preživeo je dug period mučenja i sistematskog izgladnjivanja.

Taoci čija sudbina je nepoznata

Tamir Nimrodi (20) i Bipin Joši (24) još uvek se vode kao nestali i njihova sudbina je nepoznata.

Taoci koji su proglašeni mrtvima

Među taocima koji su poginuli ili se njihova tela još uvek nalaze u rukama Hamasa su:

Tamir Adar (38), Sontaja Akrasri (30) Muhamad al-Ataraš (39), Zahar Baruh (24), Urijel Baruh (35), Inbar Hajman (27), Itaj Čen (19), Amiram Kuper (85), Oz Danijel (19), Ronen Engel (54), Meni Godard (73), Ran Gvili (24), Tal Haimi (41), Asaf Hamami (41), Guj Illouz, (26), Ejtan Levi (53), Elijahu Margalit (75), Jošua Molel (21), Omer Neutra (21), Danijel Perec (22), Dror Or (48), Suthisak Rintalak (43), Lior Rudaef (61), Josi Šarabi (53), Arije Zalmanovič (85), Hadar Goldin (23) i drugi.