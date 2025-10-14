SLETELA NA AERODROM SA PASOŠEM ZEMLJE KOJA NE POSTOJI: Otkrivena istina o videu koji je zapanjio korisnike interneta i društvenih mreža (FOTO/VIDEO)
Na društvenim mrežama ovih dana ne prestaje da se priča o neobičnom video snimku koji prikazuje ženu kako stiže na američki međunarodni aerodrom Džon F. Kenedi (JFK) iz Tokija, noseći pasoš – ni manje ni više – iz države koja ne postoji.
U snimku koji je prvobitno objavljen na TikToku, a potom se brzo proširio i na platformi X, vidi se zbunjena žena na imigracionom šalteru koja pokušava da objasni da dolazi iz "Torence" – navodne zemlje za koju niko nikada nije čuo.
Službenici deluju zatečeno, pokušavajući da shvate gde se ta "država" nalazi, dok žena deluje potpuno uverena u svoju priču.
Očekivano, internet je eksplodirao. Teorije zavere ubrzo su počele da se šire - od putovanja kroz vreme, preko paralelnih univerzuma, pa sve do mogućih eksperimenata sa svemirom. Međutim, istina je mnogo prizemnija i tehnološki znatno sofisticiranija.
Veštačka inteligencija na delu
Nakon pažljivije analize, brojni stručnjaci za digitalne tehnologije i bezbednost utvrdili su da je snimak u potpunosti generisan uz pomoć naprednih alata veštačke inteligencije (AI).
Neki delovi lica, pokreti tela, pa čak i glas, nose karakteristične tragove tzv. deepfake tehnologije – što znači da je video potpuno lažiran, ali izrađen s neverovatnom preciznošću.
Ovo je još jedan primer koliko su alati veštačke inteligencije napredovali i koliko lako mogu da prevare i iskusno oko. U eri kada se sve veći broj sadržaja generiše upravo putem AI, postaje sve teže razlikovati šta je stvarno, a šta fikcija.
Zašto je ovo važno?
Ovakvi slučajevi podsećaju nas na važnost digitalne pismenosti i kritičkog razmišljanja. Mnogi korisnici društvenih mreža prihvataju sadržaje "zdravo za gotovo", ne proveravajući izvore i ne razmišljajući o mogućnosti manipulacije.
Zato je ključno da budemo oprezni kada konzumiramo informacije online – posebno one koje deluju neverovatno. Jer u digitalnom dobu, ne mora sve što vidimo da bude istina.
Slučaj "Torence pasoša" možda jeste fikcija, ali nas upozorava na realnu potrebu da naučimo da prepoznamo razliku između stvarnog i veštačkog – jer granice između ta dva sveta postaju sve tanje.