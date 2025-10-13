Slušaj vest

Ruska Crnomorska flota objavila je da je dizelska podmornica Novorosijsk izronila kod obale Francuske kako bi se pridržavala pravila navigacije u La Manšu te je odbacila izveštaje da je došlo do ozbiljnog kvara.

Međutim, holandske vlasti su tokom vikenda objavile da je podmornica u fazi tegljenja u Severnom moru.

Rute je u govoru u Sloveniji rekao da je plovilo "pokvareno".

"Sada, zapravo, gotovo da i nema ruske pomorske prisutnosti u Sredozemlju. Postoji usamljena i pokvarena ruska podmornica koja se šepajući vraća kući iz patrole", rekao je.

"Kakva promena u odnosu na roman Toma Klensija "Potraga za Crvenim oktobrom" iz 1984. Danas se čini više kao potraga za najbližim mehaničarom", dodao je on.

Ruski Telegram kanal VChk-OGPU, koji se povezuje s obaveštajnim krugovima u Moskvi, 27. septembra objavio je da je došlo do curenja goriva koje se počelo nakupljati u podmornici, stvarajući rizik od eksplozije.

NATO-ovo pomorsko zapovedništvo objavilo je 9. oktorba fotografije za koje tvrdi da prikazuju francusku fregatu koja posmatra rusku podmornicu uz obalu Bretanje.

U subotu je holandsko ministarstvo odbrane izjavilo da je holandska mornarica ispratila Novorosijsk i prateći tegljač, Jakov Grebelski, u Severno more.

Ruska Crnomorska flota u ponedeljak je objavila da podmornica sprovodi "planirani međuflotni tranzit" nakon što je završila zadatke u Sredozemlju.

Podmornica Novorosijsk porinuta je u avgustu 2014. i deo je Crnomorske flote, ali se veruje da nije učestvovala u invaziji na Ukrajinu. Reč je o dizel-električnoj jurišnoj podmornici koja može ostati pod morem do 45 dana i ima posadu od 52 člana. Sposobna je da lansira nuklearne projektile Kalibr.

Njena sestrinska podmornica Rostov-na-Donu potopljena je u ukrajinskom napadu u avgustu prošle godine. Kraljevska mornarica Velike Britanije prati Novorosijsk još od januara kada je viđena u Engleskom kanalu.