Predsednik SAD Donald Tramp pozvao je danas predsednika Izraela da pomiluje premijera Benjamina Netanjahua, koji je optužen za korupciju.
Planeta
TRAMP POZVAO PREDSEDNIKA IZRAELA DA POMILUJE NETANJAHUA "On je jedan od najvećih ratnih lidera"
Tramp je poziv uputio tokom posete izraelskom parlamentu.
On je Netanjahua nazvao "jednim od najvećih" ratnih lidera.
Trampov govor i incident u Knesetu Foto: Evan Vucci/AP Pool
Tokom sukoba Izraela i Hamasa, u postupku protiv Netanjahua već je odloženo nekoliko ročišta.
Predsednik SAD Donald Tramp danas je došao u Izrael, kako bi proslavio postizanje primirja i dogovor o oslobađanju izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika.
