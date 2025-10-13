Slušaj vest

Tramp je poziv uputio tokom posete izraelskom parlamentu.

On je Netanjahua nazvao "jednim od najvećih" ratnih lidera.

Trampov govor i incident u Knesetu Foto: Evan Vucci/AP Pool

Tokom sukoba Izraela i Hamasa, u postupku protiv Netanjahua već je odloženo nekoliko ročišta.

Predsednik SAD Donald Tramp danas je došao u Izrael, kako bi proslavio postizanje primirja i dogovor o oslobađanju izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaINCIDENT TOKOM TRAMPOVOG GOVORA U IZRAELSKOM PARLAMENTU! Evo šta je naglo prekinulo obraćanje američkog predsednika (FOTO/VIDEO)
x05 AP Evan Vucci.jpg
PlanetaTRAMP, MAKRON, MERC, ERDOGAN... Evo koji svetski lideri će prisustvovati na sutrašnjem samitu o Gazi!
gaza.jpg
Planeta"POŠTOVANI PREDSEDNIK SI JE IMAO LOŠ TRENUTAK" Oglasio se Tramp i poručio da Vašington želi da pomogne Pekingu! "Ne brinite za Kinu, sve će biti u redu"
Donald Tramp Si Đinping
PlanetaTRAMP ŠALJE ZELENSKOM MOĆNE RAKETE "TOMAHAVK"?! Da li će moćno oružje promeniti tok KRVAVOG RATA U UKRAJINI?! "Novi nivo agresije"
Donald Tramp, Volodimir Zelenski i rakete tomahavk