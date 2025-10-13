Slušaj vest

Koliko god mislimo da znamo nešto o Turskoj, njihovom predsedniku, vojsci ili načinu života, ispostavilo se da ne znamo dovoljno. Turska ima 86 miliona stanovika i predsednika koji ima jednu od najzanimljivijih političkih karijera.

Njegova karijera traje dve decenije i zauzeo je jednu od najsolidnijih pozicija u političkom miljeu. Sve je to vrlo zanimljivo, ali prestaje da bude šarmantno onda kada se takva država okrene protiv nas. Upravo se to desilo kada je Turska uplela svoje prste na područje Balkana.

1/5 Vidi galeriju Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan Foto: EPA Necati Savas, AP Achmad Ibrahim, EPA Turkish Presidential Press Off

Lakić je komentarisao vojnu industriju, ali i slanje dronova od strane turske:

- Nije ovo 14. vek pa da Turci samo krenu, kao što su tada, pa da imaju dinastiju koja traje 1.000 godina. U međuvremenu su se stvari promenile, ne može sada da krene velika vojska i da prođe kroz bugarsku, pa da dođu do nas, a uz to i da Grci sve to vreme ostanu nezainteresovani, ali i Rusi. Turska je i kroz istoriju vodila bitke sa Rusima. Međutim, smatram da je sve to nemoguće jer su se promenile okolnosti. Ako se vratimo na okolnosti iz 14. veka, tada je otkrivena i Amerika, pa se štošta promenilo.

Deca u Turskoj

Analitičari izneli komentar oko vojnog mešanja turske na Balkanu Izvor: Kurir televizija

Lakić je stava da se život mladih ne razlikuje po kulturi porekla:

- Prošle godine sam bio gost Turske vlade i imao sam priliku da je upoznam iz drugog ugla, a ne ova letovališta, već kako izgleda Turska unutar turske. Postoje zvanične zabrane, ali njihova deca žive isto kao i naša, apsolutno se identično oblače i imaju iste navike jer ih danas formira internet. Sve što imate u Beogradu imate i kod njih.

Egerić je istakao dva najveća grada u Turskoj:

- Lakić je pričao na nivou cele turske, a ja bih se osvrnuo na dva grada. Ankara ima oko 4.7 miliona, a Istanbul preko 12 miliona građana. Ankara nedeljom ne radi, svi idu na porodični ručak i tada je tamo mir i tišina, iako broji toliko stanovnika. Istanbul sa gotovo 15 miliona, živi 48 sati u 24 sata. To znam jer je sa mnom na jednom usavršavanju bio general iz turske, pa smo razgovarali i razmenjivali iskustva. Kada je opisivao Istanbul, on je to opisivao kao Hamburg i Kopenhagen. Takođe, vrlo je bitno u Turskoj da tamo nema toliko Turaka, ima Kurda, Iranaca, raznih plemenskih organizacija. Turska je najbrojnija armija u NATO.

Petričković se osvrnuo na zdravlje Erdogana jer postoje tumačenja koja govore da već ima naslednika:

Foto: Kurir Televizija

- Pitanje je odakle dolaze takve informacije jer je on prilično ostvarljiv u svim tim turbulencijama kroz koje je Turska prolazila. Mi smo svedoci, koliko je bilo znakova pitanja oko vitalnosti Vladimira Putina, sećam se koliko su ga puta sahranjivali i koliko su pisali da loše izgleda, pa su pratili njegova ponašanja i da li je to on. Tumače kako je prekrstio ruke, prosto se u tim velikim i planetarnim igrama te vrste kombinuju razna tumačenja koje dolaze sa razlogom. Video sam ovih dana da se tumači i zdravlje Donalda Trampa. Pitanje je odakle takve informacije stižu i koliko su verodostojne.

Glišić je pričao o Turskoj kao sili, kao i to da su država čija je vojska najrasprostranjenija mimo njenih granica:

- Savremeni način ratovanja podrazumeva hibridni način ratovanja i proksi, odnosno preko nekog drugog, a ovde sa Albancima imamo jednu gorljivu naciju koja hoće da ratuje za tuđ račun, naravno i za svoj, ali uz podršku turske. Turska nema potrebe da ovde šalje svoju vojsku, već samo da maksimalno naoruža Albance. Veliko je pitanje kako će se ponašati prema Republici Srpskoj jer je tamo muslimanska većina u BiH federaciji, a ona koja vodi političko Sarajevo, naklonjena je Turskoj i predstavlja se kao njena proksi ruka na ovom delu Balkana.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

ERDOGAN DRŽAO MAKRONA ZA PRST: