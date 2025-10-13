Slušaj vest

Lavrov je, kako javljaju ruski mediji, na sastanku s predstavnicima arapskih medija istakao da se bivši predsednik Sirije i njegova porodica nalaze u ruskoj prestonici "isključivo iz humanitarnih razloga".

Prema rečima ministra spoljnih poslova, ruske vlasti su Bašaru al Asadu i njegovoj porodici odobrile azil jer su bili "izloženi pretnjama fizičkim nasiljem".

"On nema nikakvih problema u našoj prestolnici. Trovanja nije bilo. Ako se takve glasine pojave, prepuštam ih savesti onih koji ih šire", dodao je Lavrov.

1/14 Vidi galeriju Pad Asada Foto: FOTO AP, 18 6 2016, FOTO AP, X/Printscreen/@samerdaboul6