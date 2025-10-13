Slušaj vest

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov demantovao je danas navode da je Moskva pokušala da otruje bivšeg sirijskog predsednikaBašara al Asada, koji je dobio politički azil u Rusiji.

Lavrov je, kako javljaju ruski mediji, na sastanku s predstavnicima arapskih medija istakao da se bivši predsednik Sirije i njegova porodica nalaze u ruskoj prestonici "isključivo iz humanitarnih razloga".

Prema rečima ministra spoljnih poslova, ruske vlasti su Bašaru al Asadu i njegovoj porodici odobrile azil jer su bili "izloženi pretnjama fizičkim nasiljem".

"On nema nikakvih problema u našoj prestolnici. Trovanja nije bilo. Ako se takve glasine pojave, prepuštam ih savesti onih koji ih šire", dodao je Lavrov.

Pad Asada Foto: FOTO AP, 18 6 2016, FOTO AP, X/Printscreen/@samerdaboul6

Podsetimo, svetski mediji su prošle sedmice objavili da je Bašar al Asad bio hitno primljen u bolnicu i da je neko navodno pokušao da ga otruje.

(Kurir.rs/Forbes.ru)

Ne propustitePlanetaBAŠAR AL ASAD OTROVAN?! Arapski mediji tvrde: Hitno je prebačen u bolnicu u Moskvi i u kritičnom je stanju?
baa.jpg
PlanetaAMERIKA JE ZA NJEGOVU GLAVU NUDILA 10 MILIONA DOLARA! Predsednik Sirije slobodno šeta po Njujorku u prvoj poseti lidera ove zemlje od 1967! (FOTO/VIDEO)
ahmaad.png
PlanetaZAVIJORILA SE ZASTAVA NOVE SIRIJE: Istorijska scena u Vašingtonu! (FOTO)
sirija.png
Planeta"ŽELEO DA NAPADNE AMERIKU" Ovo je ubijeni terorista ISIS-a, planirao je niz akcija i po Evropi (FOTO)
isis.jpg