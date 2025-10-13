OGLASIO SE LAVROV O TROVANJU ASADA: "Tu je isključivo iz humanitarnih razloga!"
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov demantovao je danas navode da je Moskva pokušala da otruje bivšeg sirijskog predsednikaBašara al Asada, koji je dobio politički azil u Rusiji.
Lavrov je, kako javljaju ruski mediji, na sastanku s predstavnicima arapskih medija istakao da se bivši predsednik Sirije i njegova porodica nalaze u ruskoj prestonici "isključivo iz humanitarnih razloga".
Prema rečima ministra spoljnih poslova, ruske vlasti su Bašaru al Asadu i njegovoj porodici odobrile azil jer su bili "izloženi pretnjama fizičkim nasiljem".
"On nema nikakvih problema u našoj prestolnici. Trovanja nije bilo. Ako se takve glasine pojave, prepuštam ih savesti onih koji ih šire", dodao je Lavrov.
Podsetimo, svetski mediji su prošle sedmice objavili da je Bašar al Asad bio hitno primljen u bolnicu i da je neko navodno pokušao da ga otruje.
(Kurir.rs/Forbes.ru)