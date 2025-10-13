Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da će se u petak u Vašingtonu sastati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, kao i da će razgovarati o ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani i raketama dugog dometa.

Obraćajući se novinarima u Kijevu, Zelenski je rekao da je sa Trampom u prethodnim razgovorima podelio svoju "viziju" o tome koliko je američkih raketa "tomahavk" Ukrajini potrebno u ratu protiv Rusije, kao i da će na sastanku u Vašingtonu razgovarati o dodatnim detaljima po tom pitanju.

Visoki zvaničnik Bele kuće potvrdio je danas da će se Tramp sastati sa Zelenskim u petak na radnom ručku.

Tramp i Zelenski u Rimu Foto: AP/Ukrainian Presidential Press Office, EPA/GIUSEPPE LAMI

Tramp i Zelenski su o mogućnostima da Ukrajina dobije krstareće rakete dugog dometa Tomahavk razgovarali telefonom i u subotu, potvrdila su za američki portal Axios dva izvora koja su imala saznanja o tome.

