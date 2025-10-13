Slušaj vest

Zamislite da otkrijete da neko tajno živi u vašem domu, skriven danima ili čak nedeljama. Mnogi misle da se ovakve stvari dešavaju samo u filmovima, međutim u stvarnosti ovaj fenomen postoji i poznat kao phrogging, u kojem uljez neprimetno boravi u tuđim prostorijama, najčešće na tavanu ili u podrumu, dok stanari nisu prisutni.

Jedna žiteljka Mančestera nedavno je na TikToku podelila jezivu priču. Njena baka, 73-godišnja Megi, živi sama i radi u lokalnoj prodavnici.

Megi je počela primećivati da joj hrana misteriozno nestaje iz frižidera, što ju je zabrinulo, a ubrzo je usledio i telefonski poziv koji ju je šokirao.

Tokom razgovora, čula je nepoznati glas koji je tražio osobu po imenu Padij. Odgovorila je da je verovatno reč o grešci, ali sagovornik je tvrdio da se više puta čuo sa tom osobom i čak je naveo adresu na kojoj je živela.

Sledećeg dana Megi je bila odsutna 14 sati. Po povratku u kuću zatekla je topao čajnik i popela se na sprat, gde je primetila polomljenu utičnicu pored vrata tavana i crni trag stopala na zidu.

Njoj je tada bilo jasno da je neko koristiotavanski prostor dok je ona bila odsutna, pa je odmah pozvala policiju, prenosi LadBible.

Nakon pretresa, policija je pronašla tanjire, escajg i šolje koje je nepoznata osoba odnela na tavan i koristila. Utvrđeno je da je uljez napravio mali otvor na vratima tavanske prostorije kako bi lakše špijunirao ukućane.

Međutim, pre dolaska bake i policije, osoba je pobegla i nikada nije uhvaćena.

Stručnjaci objašnjavaju da pojam phrogging označava situaciju u kojoj uljez živi u nečijem domu bez znanja stanara, najčešće na tavanu ili u podrumu.

U Engleskoj i Velsu ulazak i boravak u stambenom objektu bez dozvole predstavlja prekršaj (squatting offence) u skladu sa Zakonom o pravnoj pomoći i kažnjavanju.

Na kraju, slučajevi u kojima su nepoznate osobe tajno boravile u domovima poznatih ličnosti pokazuju da niko nije pošteđen.