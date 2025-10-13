Slušaj vest

Nesreća se dogodila usred kiše i jakog vetra, pri čemu su poginule obe osobe koje su bile u letelici, dok je još jedna osoba na zemlji povređena, saopštile su vlasti.

Na snimcima koje su napravili prolaznici iz svojih vozila, vidi se dim koji se uzdiže iznad autoputa I-195 iz razbacanih, zapaljenih ostataka aviona. Autoput je zatvoren u oba smera u blizini mesta nesreće u Dartmutu, gradu koji se nalazi oko 80 kilometara južno od Bostona, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja savezne države.

Policija Masačusetsa je u saopštenju navela da nije bilo preživelih u avionu, za koji se veruje da je pokušavao da sleti na Regionalni aerodrom Nju Bedford. Ipak, zvaničnici su rekli da se čini da pilot nije dostavio plan leta niti podatke o putnicima aerodromu.

Portparol Nacionalnog odbora za bezbednost saobraćaja rekao je da se sprovodi istraga o padu aviona, navodeći da je reč o letelici tipa Socata TBM-700 koja je poletela sa aerodroma u Nju Bedfordu.

Vlasti su saopštile da informacije o osobama koje su bile u avionu neće biti objavljene dok se ne obaveste članovi njihove porodice.

Jedna osoba na zemlji takođe je prevezena u bolnicu, saopštila je državna policija.

U trenutku pada, Nacionalna meteorološka služba je navela da je severoistočna oluja donela kišu i vetrove brzine od 48 do 64 kilometra na čas u to područje.