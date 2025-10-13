Slušaj vest

Autobus, koji je saobraćao od Istočnog Kejpa do Zimbabvea i Malavija, srušio se niz strmu liticu. Autobus se srušio u planinskom regionu na severu Južne Afrike, pri čemu je, prema SABC-u, poginulo 42 osobe.

Vozilo je skrenulo sa strmog planinskog puta na autoputu N1 blizu grada Mahado u provinciji Limpopo u nedelju uveče, pre nego što se srušilo niz nasip i prevrnulo se. Autobus je putovao od Gkeberhe u provinciji Istočni Kejp u Južnoj Africi do Zimbabvea i Malavija.

1/11 Vidi galeriju Autobuska nesreća u Južnoj Africi Foto: Printscreen/X

Ekipe za hitne slučajeve radile su tokom cele noći kako bi izvukle žrtve iz olupine i prevezle preživele u obližnje bolnice.

Više od 30 povređenih putnika dobilo je medicinsku pomoć. Vlasti su saopštile da je moguće da su neke osobe još uvek zarobljene u prevrnutom autobusu. Prema javnom servisu SABC, među poginulima je 18 žena, 17 muškaraca i sedmoro dece.

Među žrtvama je i desetomesečna beba, rekla je za Newsroom Afrika Vajolet Mati, službenica za saobraćaj u provinciji Limpopo.

Glavni autoput koji povezuje Južnu Afriku sa Zimbabveom, ostao je zatvoren u oba smera danas dok su se spasilačke operacije nastavljale. Premijerka Limpopa Fofi Ramatuba posetila je mesto nesreće pre nego što se sastala sa preživelima u bolnici.

"Gubitak toliko života u jednom incidentu je neopisivo bolan", rekla je, izrazivši saučešće porodicama u Južnoj Africi, Zimbabveu i Malaviju.

Vlasti istražuju šta je uzrokovalo da vozač izgubi kontrolu, a početne procene ukazuju na mogući umor ili mehanički kvar kao potencijalne faktore.

Putevi u Južnoj Africi su među najopasnijim na svetu, sa hiljadama ljudi koji svake godine ginu u nesrećama.