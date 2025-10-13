Slušaj vest

Avinatan Or (32) je kidnapovan na festivalu sa svojom devojkom Noom Argamani, ali su odmah razdvojeni.

Noa je spašena u izraelskoj vojnoj operaciji u junu 2024.

U martu ove godine, Avinatanova porodica je dobila znak da je još uvek živ.

Avinatan Or je danas pušten na slobodu i konačno se ponovo sastao sa svojom porodicom u vojnoj bazi Reim na jugu Izraela. Izraelska vojska je objavila dirljiv snimak njegovog susreta sa roditeljima, Jaronom i Ditsom.

„Kako sam se nadao da ću dobiti priliku da ti kažem da te volim i da te vidim još jednom u ovom životu“, rekao je Or nakon puštanja na slobodu.

Video koji je objavila vojska takođe prikazuje emotivan trenutak kada Or grli svoju devojku, Nou Argamani. Oboje su kidnapovani na muzičkom festivalu Nova tokom napada Hamasa 7. oktobra 2023.

Snimak njihove otmice, na kojem Nou odvoze na motociklu dok je Avinatan primoran da hoda sa rukama iza leđa, postao je viralan.

Noa Argamani je spašena u izraelskoj vojnoj operaciji u centralnoj Gazi u junu 2024. godine. Ranije ovog meseca, prisetila se svog poslednjeg trenutka sa partnerom.

„Svakog dana mi sve više nedostaje Avinatan“, rekla je tada. „Svakog dana se nadam da će se ova noćna mora uskoro završiti i da ćemo konačno živeti život o kome smo sanjali.“

Ona je napravila i žurku povodom oslobađanja ua vgustu prošle godine

„Nije idealno da pravimo ovu zabavu dok je rat još uvek traje. dok su naši vojnici na bojnom polju, dok ih je još 109 taoci tamo u Gazi, uključujući mog partnera koji nam užasno nedostaje“, rekla je Noa okupljenima, kao što se vidi na snimku koji se deli društvenim mrežama.