&/iframeNa pitanje kako su mu se šanse poboljšale nakon sporazuma između Izraela i Hamasa, odgovorio je: Ne mislim da će me išta odvesti u raj. Zaista ne mislim. Ne mislim da mi je možda suđeno za raj. Možda sam u raju upravo sada dok letimo Er Fors Van. 