TRAMP OTKRIO DA LI MISLI DA MU JE MESTO U RAJU ZAGARANTOVANO: "Učinio sam mnogim ljudima živote boljim" (FOTO/VIDEO)
Donlad Tramp je dao pomalo bizaran odgovor na pitanje o svojim šansama da ode u raj, objašnjavajući zašto misli da neće moći da uđe.
Izjava je data tokom leta avionom Er Fors Van za Izrael.
Tramp je juče otputovao u Izrael nakon što je, kao deo važnog mirovnog sporazuma, Hamas oslobodio poslednjih 20 talaca koje je držao u Gazi dve godine. Prošle nedelje, Tramp je objavio da očekuje njihovo oslobađanje.
Tokom leta, jedan od novinara koji su pratili 79-godišnjeg predsednika pitao ga je o ranijim komentarima o njegovim šansama da ode u raj koje je dao u kontekstu mirovnih pregovora u ratu između Rusije i Ukrajine.
Tramp je u avgustu u emisiji „Foks i prijatelji“ rekao:
„Ako mogu da spasem 7.000 ljudi nedeljno od smrti, mislim da je to prilično dobro - želim da pokušam da stignem u raj ako je moguće. Čujem da mi ne ide dobro. Zaista sam na dnu liste. Ali ako mogu da stignem u raj, ovo će biti jedan od razloga.“