Na marginama mirovnog samita o Gazi u Egiptu, snimljen je razgovor između turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, italijanske premijerke Đorđe Meloni i francuskog predsednika Emanuela Makrona.

„Izgledaš sjajno. Ali moram da te nateram da prestaneš da pušiš“, rekao je Erdogan Meloni.

Makron, koji je stajao pored njih, dobacio je: „To je nemoguće!“

„Znam, znam. Ne želim nikoga da ubijem“, odgovorila je Meloni.

U knjizi, zasnovanoj na seriji intervjua, Meloni je priznala da je ponovo počela da puši 13 godina nakon što je prestala.