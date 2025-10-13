Redžep Tajip Erdogan rekao je Đorđi Meloni da mora da prestane da puši.
Planeta
ERDOGAN REKAO MELONI DA PRESTANE DA PUŠI! Umešao se i Makron: "Nemoguće" (VIDEO)
Slušaj vest
Na marginama mirovnog samita o Gazi u Egiptu, snimljen je razgovor između turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, italijanske premijerke Đorđe Meloni i francuskog predsednika Emanuela Makrona.
„Izgledaš sjajno. Ali moram da te nateram da prestaneš da pušiš“, rekao je Erdogan Meloni.
Makron, koji je stajao pored njih, dobacio je: „To je nemoguće!“
„Znam, znam. Ne želim nikoga da ubijem“, odgovorila je Meloni.
Đorđa Meloni Foto: screenshot X/Georgiameloniii, EPA Riccardo Antimiani, EPA Filippo Attili Palazzo Chigi P
Vidi galeriju
U knjizi, zasnovanoj na seriji intervjua, Meloni je priznala da je ponovo počela da puši 13 godina nakon što je prestala.
Ali je takođe rekla da joj je pušenje pomoglo da se poveže sa drugim političarima, uključujući tunišanskog predsednika Kaisa Sajeda.
(Kurir.rs/La Stampa)
Reaguj
1