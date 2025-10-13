Rukovanje Trampa i Makrona izazvalo veliku pažnju.
Planeta
NOVO EPSKO RUKOVANJE MAKRONA I TRAMPA: Francuskom predsedniku sigurno nije bilo prijatno (VIDEO)
Slušaj vest
Dolazak Donalda Trampa na mirovni samit u egipatsko odmaralište Šarm el Šeik gde je potpisan mir između Izraela i Hamasa u Pojasu Gaze, privukao je veliku pažnju zbog još jednog epskog rukovanja sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.
Ovaj put su se Tramp i Makron pozdravljali punih 30 sekundi, to se vidi na snimku iz Egipta.
Bilo je dosta povlačenja i navlačenja napred/nazad u stilu ko je jači i ko ima čvršći stisak.
U decembru prošle godine Tramp i makron su imali "legendarno rukovanje" ispred Jelisejske palate, koje je takođe privuklo veliku pažnju na društvenim mrežama.
(Kurir.rs)
Reaguj
Komentariši