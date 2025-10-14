IZJAVA O ANDRIJU RADŽOELINI NA MARGINAMA SAMOTA O MIROVNOM SPORAZUMU ZA GAZU U EGIPATSKOM LETOVALIŠTU ŠARM EL ŠEIK

Predsednik Francuske Emanuel Makron večeras je izrazio "veliku zabrinutost" zbog situacije na Madagaskaru, ali nije potvrdio medijske izveštaje da se predsednik te ostrvske države na istoku Afrike, Andri Radžoelina, ukrcao u francuski vojni avion i pobegao iz zemlje.

Prema navodima francuskog radiju RFI, Radžoelina se u nedelju ukrcao "u francuski vojni avion za Reinion, pre no što je sa porodicom otputovao na drugu destinaciju".

"Danas ne potvrđujem ništa", rekao je Makron u intervjuu za novinare iz Šarm el Šeika, u Egiptu, na marginama samita o mirovnom sporazumu za Gazu.

"Želim da izrazim našu veliku zabrinutost i prijateljstvo Francuske sa narodom Madagaskara (...) Mislim da je veoma važno da se ustavni poredak i institucionalni kontinuitet očuvaju na Madagaskaru jer od toga zavise stabilnost zemlje i interesi stanovništva", dodao je šef francuske države.

"Na mlade ljude ovih zemalja gledamo sa velikim divljenjem i naklonošću. Imamo mlade ljude koji su se izrazili, koji su politizovani, koji žele da žive bolje (...) jednostavno ne smeju biti oteti od strane vojnih frakcija ili stranog mešanja", nastavio je Emanuel Makron.

Govor predsednika Madagaskara, koji se željno iščekivao nakon što su se vojnici pridružili demonstrantima koji su izazivali vladu, ponovo je odložen u ponedeljak, saopštilo je predsedništvo.

Obraćanje Andrija Radžoeline, u kojem je osuđen "pokušaj nezakonitog preuzimanja vlasti" na ovom posebno siromašnom ostrvu u Indijskom okeanu, već je jednom odloženo zbog dolaska "grupe naoružanih vojnika" u sedište javne televizijske stanice, prema navodima predsedništva.

Protestni pokret, koji je u početku osudio neprekidne prekide vode i struje, od tada se razvio u širi izazov predsedniku Radžoelini (51) i njegovom klanu.

Najmanje 22 osobe su poginule na početku demonstracija, a više od 100 je povređeno, prema izveštaju Ujedinjenih nacija.

To je šef madagaskarske države negirao, navodeći 12 smrtnih slučajeva, od kojih su svi "pljačkaši i vandali", rekao je.