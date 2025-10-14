Slušaj vest

U ponedeljak je objavljeno saopštenje predsednika za Sastanak globalnih lidera o ženama, koji Kina i UN Žene zajednički organizuju u Pekingu 13. i 14. oktobra. Kao domaćin, Kina je predstavila rezime konsenzusnih stavova u saopštenju.

Suočene sa promenama i izazovima, zemlje i zainteresovane strane će, sa čvrstom odlučnošću i snažnim akcijama, odupreti se svakom obliku regresije i ubrzati proces svestranog razvoja žena, navodi se u saopštenju.

U saopštenju su sumirani pozivi učesnika na akciju u 10 ključnih oblasti.

Učesnici su pozvali na negovanje mirnog i bezbednog životnog okruženja i izrazili podršku punom i ravnopravnom učešću žena u mirovnim procesima. Naglasili su važnost potpunog iskorišćavanja glavne uloge i transformativne moći žena u razvoju, kao i osnaživanja žena da učestvuju i vode težnje ka održivom razvoju i prosperitetu.

U izjavi se zalaže za sprečavanje i eliminaciju svih oblika diskriminacije i nasilja nad ženama i devojčicama, uz napomenu da posebnu pažnju i podršku treba posvetiti onima u ranjivim situacijama ili humanitarnim krizama. Takođe su rekli da treba iskoristiti potencijal mladih – posebno mladih žena.

Učesnice su pozvale na podršku Ujedinjenim nacijama da igraju centralnu ulogu u razvoju širih platformi za saradnju žena širom sveta. Pozvale su na kontinuirano unapređenje osećaja ispunjenosti, sreće i bezbednosti među ženama kroz njihov svestrani razvoj, posebno u oblastima kao što su smanjenje siromaštva, obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje i socijalno osiguranje, kao i njihovo ravnopravno učešće na svim nivoima donošenja odluka i upravljanja.

U izjavi je naglašena potreba za poboljšanjem institucionalnih mehanizama za promociju rodne ravnopravnosti i svestranog razvoja žena, kao i za jačanje nacionalnih mehanizama koji doprinose poboljšanju statusa žena u društvu.

Takođe je pozvano na sprovođenje politika i mera koje su prijateljske prema porodici i podržavaju porodicu kako bi se osigurao jednak status i prava žena unutar porodične strukture, i izrazile su ohrabrenje svim članovima porodice da dele kućne obaveze.

U saopštenju se poziva na podršku ženama u učešću u upravljanju klimatskom i životnom sredinom i zaštiti ekosistema, kao i na unapređenje kapaciteta žena da reaguju na klimatske promene i prirodne katastrofe.

Učesnici su pozvali na promociju digitalne transformacije koja uključuje žene kao punopravne, ravnopravne i značajne učesnike i lidere. Od početka razvoja digitalnih i inteligentnih tehnologija, predrasude, diskriminacija i nasilje nad ženama, kao i negativni stereotipi o ženama, moraju biti eliminisani, rekli su.

Takođe su pozvali na proširenje saradnje Sever-Jug, saradnje Jug-Jug i tripartitne saradnje u razvoju žena, sa ciljem reagovanja na zajedničke izazove i promocije zajedničkog razvoja žena širom sveta.

Sve uključene strane pohvalile su izuzetna dostignuća Kine u ovoj oblasti, kao i njen aktivan doprinos globalnoj rodnoj ravnopravnosti. Takođe su izrazile nadu da će sastanak poslužiti kao nova polazna tačka za ubrzanje sprovođenja Pekinške deklaracije i Platforme za akciju, koja je usvojena na Svetskoj konferenciji o ženama 1995. godine, i Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine.

Kineska medijska grupa

