Izraelski taoci nakon 738 dana zarobljeništva konačno su se našli na slobodi i u zagrljaju svojih porodica. Ovaj dan narod Izraela dugo će pamtiti, pre svega zbog puštanja talaca od strane Hamasa, a onda i zbog mirovnog sporazuma koji je potpisan u Egiptu.

Detaljnije o ovim dešavanjima eksuzivno iz Izraela za Kurir televiziju i jutarnji program "Redakcija" govorila je Olga Dojč, potpredsednica NVO Monitor.

- Iza nas je neverovatan i fantastičan dan u Izraelu, euforija je prisutna na ulicama širom zemlje.13. oktobra u 10.52 po lokalnom vremenu, svi Izraelci su mogli da odahnusa olakšanjem i da kažu da sada konačno nema više živih izraelskih talaca u Gazi. Sve je trajalo nekoliko sati, počelo je oko 8 ujutru, u prvom navratu 7 izraelskih talaca je pušteno, preuzeli su ih snage Crvenog krsta koje su ih onda predale izraelskim snagama - objašnjava Dojč.

1/11 Vidi galeriju Oslobađanje izraelskih talaca iz ruku Hamasa, među njima i srpski državljanin Alon Ohel (na slici sa naočarama na licu) Foto: Jehad Alshrafi/AP, Abdel Kareem Hana/AP

Kako kaže, dalje su bili upućeni na zdravstvenu kontrolu.

- Prebačeni su u vojnu bazu Reim u Izraelu gde su prošli prvu kontrolu i onda se susreli sa porodicama. Kasnije su helikopterima prebačeni u tri bolnice u Izraelu. Oko 10 časova je preostalih 13 živih talaca, isto tom procedurom prosleđeno iz ruku Hamasovih terorista na teritoriju Izraela.

Dojč je ispričala i kako je zajedno sa svojom porodicom i uz više stotina hiljada drugih Izraelaca dočekala taoce u bolnicama.

- Mi smo ih dočekali uz pesmu, igru, zastave i molitve.

Foto: Kurir Televizija

Govorila je o strateškim ciljevima rata.

- Strateški cilj ovog rata je naravno da u Gazi ne postoji Hamas i ne postoje radikalne snage koje mrze Izrael i žele njegovu smrt. Postavlja se pitanje sada ko će preuzeti administrativnu kontrolu nad pojasom Gaze. Do sada smo videli da, osim Amerike, malo koja članica međunarodne zajednice je uspela da pokaže neku vrstu vođstva. Katar i Turska su do sada bile glavne zemlje domaćini Hamasa koje su dozvoljavale, omogućavale, gostile i finansirale Hamas i ostale radikalne palestinske frakcije, a u Knesetu, izraelskom parlamentu, Tramp je održao vrlo emotivan govor, na vrlo deklarativan način je proglasio zapravo da je Izrael pobedio i da je ostvario sve što je mogao da ostvari vojnim putem - objašnjava Dojč.

OLGA DOJČ UŽIVO IZ IZRAELA ZA KURIR TELEVIZIJU! Potpredsednica NVO Monitor o jednom od najvažnijih dana za Izraelce - ovako je izgledao doček oslobođenih taoca Izvor: Kurir televizija

