Američki predsednik Donald Tramp se približava izuzetno važnoj odluci o snabdevanju Kijeva krstarećim raketama dugog dometa Tomahavk, potezu za koji zapadni zvaničnici kažu da je u velikoj meri izazvan najnovijim razornim napadima Rusije na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu.

Kijev post ekskluzivno saznaje da je ovaj gambit strateški osmišljen ne samo da ojača odbranu Ukrajine, već i da primora nevoljne evropske saveznike, posebno Nemačku, "da slede taj primer", što bi u slučaju Berlina značilo isporuke raketa Taurus.

Ukrajinski medij se poziva na izvore upoznate s ovom temom.

Potencijalna isporuka oružja američke mornarice dometa oko 2.500 kilometara označava značajan pomak u politici SAD, a Tramp je smatra neophodnim katalizatorom za okončanje evropskog oklevanja u predaji projektila velikog dometa Kijevu.

Navodi se da ke ovaj pritisak već urodio plodom i doveo do javnog diplomatskog angažovanja, pa je tako nemački kancelar Fridrih Merc juče najavio da će razgovarati sa Trampom o "zajedničkim naporima za pomoć u okončanju rata u Ukrajini".

Samit Zelenski-Tramp

Kulminacija ovog strateškog manevra biće sastanak u Vašingtonu u petak u kojem su ulozi veliki.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dolazi kod Trampa u Belu kuću, u okviru misije obezbeđivanja ključnih vojnih kapaciteta.

Navodi se da Trampove nedavne izjave ukazuju na rastuću frustraciju predsednika Amerike zbog odbijanja Rusije da se uključi u mirovne pregovore, što dovodi do potencijalnog zaokreta u vezi s oružjem dugog dometa za koje je Moskva ranije upozoravala da bi uništilo njene bilateralne odnose sa Zapadom.

Tramp je, naglašavajući ovaj ultimatum, u nedelju govorio o toj mogućnosti isporuke moćnih raketa.

- Mogao bih da kažem (Rusiji): Gledajte, ako se ovaj rat ne reši, poslaću im Tomahavke - kazao je šef Bele kuće.

On je za te projektile kazao da su "neverovatno oružje".

- Veoma ofanzivno oružje. I iskreno, Rusiji to nije potrebno - rekao je Tramp.

Izvori Kijev posta ocenjuju da je sama njegova pretnja osmišljena da izvrši ogroman pritisak i na Moskvu i na neodlučne zapadne partnere.

Zelenski je najavio posetu Vašingtonu na društvenim mrežama, navodeći da je glavni fokus "protivvazdušna odbrana i kapaciteti dugog dometa usmereni na vršenje pritiska na Rusiju sa ciljem obezbeđivanja mira".

On je potvrdio je da je veći deo njegove delegacije, uključujući premijera i visoke zvaničnike odbrane i bezbednosti, već otputovao u SAD i da će se sastati i sa predstavnicima kompanija iz odbrambene i energetske industrije.

Ukrajina deo protivraketne zaštite SAD?

Izvori ukrajinskog medija navode da će Zelenski tokom posete takođe istražiti potencijalnu ulogu Kijeva u američkoj domaćoj strategiji protivraketne odbrane.

Ova veza je deo Trampove vizije vezane za projekat protivraketne odbrane (PVO) "Zlatna kupola za Ameriku", program osmišljen da modernizuje odbranu SAD od svih vrsta vazdušnih pretnji, uključujući hipersonične rakete, usred rastućih pretnji od nuklearnih protivnika poput Rusije, Kine i Severne Koreje.

- Veza s američkim domaćim programima odbranesugeriše da odluka o Tomahavku nije samo o stranoj pomoći, već o integraciji ukrajinske vojne borbe u širu, perspektivnu američku bezbednosnu strategiju - objasnili su izvori.

Strateški uticaj na Rusiju

Analitičari razgovore o Tomahavku vide kao proračunatu eskalaciju sa više ciljeva, uključujući direktan uticaj na sposobnost Rusije da vodi rat.

To je ocenio Glen Hauard, predsednika američkog tink tenka Saratoga fondacija.

- Verujem da Tramp koristi svoje nedavne akcije u Pojasu Gaze kako bi agresivno ponovo oživeo kampanju "maksimalnog pritiska" na Rusiju - rekao je Hauard za Kijev post, misleći na mirovni sporazum koji je Tramp potpisao na samitu u Egiptu.

On je spekulisao da "Tramp možda čak poziva predsednika Zelenskog da javno objavi isporuku krstarećih raketa Tomahavk".

Hauard sugeriše da je odlaganje te odluke bilo "poslednje upozorenje (ruskom predsedniku Vladimiru) Putinu".

- Poruka "poslednje šanse" koja sugeriše: Rekao sam vam, ali ste odlučili da ne težite miru. Dodavanje Tomahavka (arsenalu Ukrajine) moglo bi biti "poljubac smrti" za ruske rafinerije nafte - kazao je Hauard.

On je dodao da "ako SAD obezbede Ukrajini Tomahavke, to bi nesumnjivo povećalo pritisak na Nemačku, koja se do sada opirala isporuci Taurusa uprkos značajnim spekulacijama".

- Ovaj potez značajno menja strateško okruženje, posebno u vezi sa mostom preko Kerčkog moreuza i njegovom budućnošću - zaključio je američki analitičar.