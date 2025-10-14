Slušaj vest

Ministarstvo trgovine Kine saopštilo je danas da će se Peking, ako bude potrebno, "boriti do kraja", ali da ostaje otvoren za dijalog sa SAD nakon objave predsednika Donalda Trampa da će uvesti nove carine na uvoz iz te zemlje.

- Ako želite borbu, borićemo se do kraja. Ako želite da pregovarate, naša vrata ostaju otvorena - saopštio je portparol Ministarstva trgovine.

Tramp je u petak, 10. oktobra objavio da će SAD uvesti dodatne carine od 100 odsto na kinesku robu, pored onih koje su već na snazi, kao i da ta mera stupa na snagu najkasnije 1. novembra.

On je tada rekao da reaguje na objavu Pekinga o uvođenju novih kontrola izvoza tehnologija retkih minerala.

Si Đinping Foto: THOMAS PETER / AFP / Profimedia, AP Jack Taylor, EPA/ Nyein Chan Naing

Kina je vodeći svetski proizvođač tih minerala, koji se koriste u tehnološkoj, energetskoj i industriji naoružanja, a oni su jedna od ključnih tačaka trgovinskih sporova Pekinga i Vašingtona.

Portparol kineskog ministarstva je dodao da SAD "ne mogu istovremeno tražiti dijalog i pretiti da će uvesti nova ograničenja" i dodao da se "tako ne razgovara sa Kinom".

Govor kineskog predsednika Si Đinpinga na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS)  Foto: SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN /SPUTNIK POOL, ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA

On je naveo da nove mere Pekinga "ne predstavljaju zabranu izvoza".

- Prijave (za izvoz) koje ispunjavaju trenutne zahteve i dalje će dobijati licence kao i ranije, a mi ćemo održavati i bezbednost i stabilnost globalnih industrijskih i lanaca snabdevanja - rekao je portparol.

Trampov govor u UN Foto: Evan Vucci/AP, Richard Drew/AP, Yuki Iwamura/AP

On je zaključio da su "poslednje četiri runde ekonomskih i trgovinskih pregovora jasno pokazale da Kina i SAD mogu da pronađu rešenja za probleme na osnovu međusobnog poštovanja i ravnopravnih konsultacija".

(Kurir.rs/Beta-AFP)

Ne propustitePlaneta"POŠTOVANI PREDSEDNIK SI JE IMAO LOŠ TRENUTAK" Oglasio se Tramp i poručio da Vašington želi da pomogne Pekingu! "Ne brinite za Kinu, sve će biti u redu"
Donald Tramp Si Đinping
PlanetaTRAMP UVODI KINI CARINE OD 100 ODSTO! Dao rok Pekingu do 1. novembra da promeni odnos prema SAD! Sprema se haos, OVO su moguće posledice?
Donadl Tramp Si Djinping.jpg
PlanetaTAJPEJ UBRZAVA IZGRADNJU TAJVANSKE KUPOLE Lider ostrva koje Kina smatra svojom teritorijom kaže da je PVO sistem neophodan za suzbijanje neprijateljskih pretnji
x EPA Ritchie B Tongo copy.jpg
Planeta"BOGINJA BOGATSTVA" OJADILA 128.000 LJUDI I ZGRNULA MILIJARDE! Policiji 7 godina nije mogla da je uhvati, a OVAKO JE PALA
Bitkoin 1 copy.jpg