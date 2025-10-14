Slušaj vest

Poziv predsednika SAD Donalda Trampa na mir sa Iranom je u suprotnosti sa postupcima Vašingtona koji je podržao izraelsko bombardovanje nuklearnih postrojenja te zemlje, saopštilo je danas iransko Ministarstvo spoljnih poslova.

- Ministarstvo spoljnih poslova smatra da je želja za mirom i dijalogom koju je izrazio američki predsednik u suprotnosti sa neprijateljskim i kriminalnim ponašanjem SAD prema iranskom narodu - navodi Teheran.

Tramp je juče u obraćanju izraelskom parlamentu uoči samita o Pojasu Gaze u Egiptu rekao da je Vašington spreman da sklopi mir sa Iranom, a taj korak ocenio kao "ogroman", nakon što je podržao bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja u sukobu koji je između Jerusalima i Teherana izbio u junu.

1/15 Vidi galeriju Trampov govor i incident u Knesetu Foto: Evan Vucci/AP Pool

On je naveo da "ni SAD ni Izrael ne gaje nikakvo neprijateljstvo prema iranskom narodu".

- Mi jednostavno želimo da živimo u miru. Čak i za Iran, ruka prijateljstva i saradnje je pružena - rekao je Tramp.

1/22 Vidi galeriju Državna sahrana u Teheranu iranskih komandanata i naučnika ubijenih tokom rata s Izraelom Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Izrael je 13. juna počeo da bombarduje Iran, pri čemu je poginulo više visokih zvaničnika i naučnika koji su radili u iranskom nuklearnom programu, kao i nekoliko stotina civila.

Iran je uzvratio napadima raketama i dronovima na Izrael, a oružani sukob je trajao 12 dana.

1/3 Vidi galeriju Satelitski snimci nakon američkih udara na iranska nuklearna postrojenja u Isfahanu i Natancu Foto: MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT/MAXAR TECHNOLOGIES

Američka vojska je, prema Trampovom naređenju, 22. juna bombardovala tri velika nuklearna postrojenja u centralnom delu Irana.

Ministarstvo je u saopštenju upitalo "kako neko može da napadne stambena područja i nuklearna postrojenja u zemlji usred političkih pregovora, ubije više od hiljadu ljudi, uključujući nevine žene i decu, a zatim tvrdi da postoji mir i prijateljstvo".

1/13 Vidi galeriju Iranski raketni napad na Tel Aviv Foto: ABIR SULTAN/EPA

Sukob u junu je okončao indirektne pregovore Vašingtona i Teherana o iranskom nuklearnom programu, koji su trajali od aprila.