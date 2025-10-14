Slušaj vest

- Đorđa Meloni, velika premijerka Italije, napisala je novu knjigu (...) Đorđa radi neverovatan posao za divni narod Italije (...) Ona je inspiracija svima, napisao je američki milijarder na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Poruka američkog predsednika ilustrovana je fotografijom korica knjige italijanske premijerke, koja je upravo prevedena na engleski jezik. "Nabavite svoj primerak danas", predložio je Tramp.

Američki predsednik Donald Tramp (79) ne krije svoje divljenje prema italijanskoj premijerki. U ponedeljak u Šarm el Šeiku, na marginama samita o Gazi u Egiptu, nije oklevao da je nazove "prelepom mladom ženom".

- Ne mogu to reći, jer ako to kažete, to je obično kraj vaše karijere, ali ona je prelepa mlada žena, rekao je američki predsednik u govoru, koji je kopredsedavao ovom međunarodnom konferencijom.

- Pa, rizikovaću, dodao je republikanski lider, tražeći Đorđa Melonija. "Gde je ona? Da li vam smeta ako kažem da ste lepi? Zato što je istina."

- Ona je veoma poštovana u Italiji i veoma uspešna politička liderka, dodao je.

