Slušaj vest

Izraelska vojska saopštila je da je otvorila vatru nakon što je „nekoliko osumnjičenih“ prešlo liniju povlačenja i približilo se izraelskim snagama koje deluju na području severnog Pojasa Gaze.

Prema prvoj fazi sporazuma o prekidu vatre, izraelske snage su se povukle, ali i dalje drže pod kontrolom oko 53% teritorije Gaze, što je prikazano na mapi ispod.

IDF (Izraelske odbrambene snage) navele su da taj incident predstavlja „kršenje sporazuma“ i dodale da su pokušale da upozore i udalje osumnjičene.

„Osumnjičeni se nisu povinovali i nastavili su da se približavaju snagama, nakon čega su snage otvorile vatru kako bi otklonile pretnju“, navodi se u saopštenju.

Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

„IDF poziva stanovnike Gaze da poštuju uputstva vojske i da se ne približavaju jedinicama raspoređenim u tom području.“

(Kurir.rs/Sky news)

Ne propustitePlanetaTRAMP OTKRIO DA LI MISLI DA MU JE MESTO U RAJU ZAGARANTOVANO: "Učinio sam mnogim ljudima živote boljim" (FOTO/VIDEO)
2025-10-13 21_23_23-President Trump Gaggles with the Press on Air Force One, Oct. 12, 2025 - YouTube.png
PlanetaNOVO EPSKO RUKOVANJE MAKRONA I TRAMPA: Francuskom predsedniku sigurno nije bilo prijatno (VIDEO)
makron.jpg
PlanetaSNIMAK KAKO IH HAMAS RAZDVAJA I ODVODI U PAKAO POSTAO JE VIRALAN: Ona je ranije oslobođena i napravila je žurku, a danas su ponovo zajedno (FOTO/VIDEO)
collage.jpg
PlanetaTRAMP POZVAO PREDSEDNIKA IZRAELA DA POMILUJE NETANJAHUA "On je jedan od najvećih ratnih lidera"
Donald Tramp i Benjamin Netanjahu

 BONUS VIDEO:

OLGA DOJČ UŽIVO IZ IZRAELA ZA KURIR TELEVIZIJU! Potpredsednica NVO Monitor o jednom od najvažnijih dana za Izraelce - ovako je izgledao doček oslobođenih taoca Izvor: Kurir televizija