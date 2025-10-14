PREKRŠEN TRAMPOV MIROVNI PLAN ZA POJAS GAZE! Izraelska vojska otvorila vatru: "Otklonili smo pretnju" (FOTO)
Izraelska vojska saopštila je da je otvorila vatru nakon što je „nekoliko osumnjičenih“ prešlo liniju povlačenja i približilo se izraelskim snagama koje deluju na području severnog Pojasa Gaze.
Prema prvoj fazi sporazuma o prekidu vatre, izraelske snage su se povukle, ali i dalje drže pod kontrolom oko 53% teritorije Gaze, što je prikazano na mapi ispod.
IDF (Izraelske odbrambene snage) navele su da taj incident predstavlja „kršenje sporazuma“ i dodale da su pokušale da upozore i udalje osumnjičene.
„Osumnjičeni se nisu povinovali i nastavili su da se približavaju snagama, nakon čega su snage otvorile vatru kako bi otklonile pretnju“, navodi se u saopštenju.
„IDF poziva stanovnike Gaze da poštuju uputstva vojske i da se ne približavaju jedinicama raspoređenim u tom području.“
(Kurir.rs/Sky news)
BONUS VIDEO: