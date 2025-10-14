Slušaj vest

Novinari imaju rok do 17 časova danas da se slože sa novim pravilima, revidiranim nakon njihovog početnog nacrta, koji je zahtevao da informacije "odobri nadležni zvaničnik za javno objavljivanje, čak i ako nisu poverljive", naišli su na snažno protivljenje, prema izveštajima američkih medija.

Pit Hegset Foto: AP Kiyoshi Ota

Udruženje štampe Pentagona (PPA) je u saopštenju navelo da nova pravila i dalje "izgledaju kao da su osmišljena da uguše slobodu štampe i potencijalno nas izlože krivičnom gonjenju samo zato što radimo svoj posao". Medijske kuće, uključujući Njujork tajms, Vašington post, Njuzmaks, Atlantik i CNN, rekle su da neće potpisati revidiranu politiku Pentagona, rekavši da ona krši Prvi amandman na Ustav SAD, koji garantuje pravo na slobodu govora.

"Kršenje Prvog amandmana"

Met Mari, izvršni urednik Vašington posta, rekao je juče: "Predložena ograničenja potkopavaju zaštitu Prvog amandmana postavljanjem nepotrebnih ograničenja na prikupljanje i objavljivanje informacija."

Džefri Goldberg, glavni urednik lista "The Atlantic", rekao je u ponedeljak da "odredbe krše naša prava iz Prvog amandmana i prava Amerikanaca da znaju kako se raspoređuju vojni resursi i osoblje finansirani od strane poreskih obveznika".

Ričard Stivenson, šef vašingtonskog biroa "The New York Times", rekao je u saopštenju u petak da nova politika „preti kažnjavanjem (novinara) za obično prikupljanje informacija zaštićeno Prvim amandmanom“.