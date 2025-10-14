ISA ČIROMA BAKARI PROGLASIO TRIJUMF IAKO SE ZVANIČNI REZULTATI IZBORA OČEKUJU TEK ZA DVE NEDELJE

Opozicioni kandidat za predsednika Kameruna Isa Čiroma Bakari proglasio je danas pobedu na izborima, čime bi smenio aktuelnog Pola Biju (92), koji je na vlasti već 43 godine.

"Naša pobeda je jasna. Mora se poštovati", izjavio je Čiroma, koji je i bivši ministar u vladi Kameruna i pozvao vlast da "prihvati istinu glasačke kutije", iako se zvanični rezultati izbora očekuju tek za oko dve nedelje.

On je dodao da ga je "narod izabrao i da taj izbor mora da se poštuje", a onda obećao da će objaviti detaljan izveštaj o rezultatima po regionima.

Iako je dozvoljeno objavljivanje zapisnika sa svakog biračkog mesta, proglašenje pobede na izborima i objavljivanje rezultata glasanja pre no što to učini Ustavni savet, je protivzakonito u Kamerunu.

Objavljivanje tih rezultata je "crvena linija preko koje se ne sme preći", rekao je ministar teritorijalne uprave Pol Atanga Ndži novinarima u nedelju, nakon zatvaranja biračkih mesta.

Vlasti nisu saopštile ni precizirale datum proglašenja rezultata, Ustavni savet je najavio da će to biti 26. oktobra, a postoje sumnje da će Bija, 92-godišnji vođa i najstariji predsednik na svetu, ponovo biti izabran.

Pol Bija je u prethodne dve decenije na izborima dobijao više od 70 odsto glasova.

Poslednji predsednički izbori u Kamerunu su održani 2018. godine, a tada je Moris Kamto, drugi na glasačkom listiću, dan nakon glasanja proglasio pobedu, nakon čega je uhapšen.

Kamtove pristalice su nakon njegovog hapšenja organizovale demonstracije koje su nasilno ugušene, dok se neki od njih zbog toga i dalje nalaze u zatvoru.