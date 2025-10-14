Slušaj vest

Benko je u sud stigao u pratnji devet sudskih službenika. Ovaj tajkun nije viđen još od hapšenja u januaru, a sada je jedva prepoznatljiv - smršao je oko 12 kilograma.

Kako piše nemački BILD, Benko deluje nervozno, umorno i iscrpljeno.

Čovek koji je imao milijarde sada nema nikakve prihode. Otac četvoro dece odbio je da otkrije sudiji koliku imovinu poseduje, zbog tekućeg stečajnog postupka.

Osnivač Signa holdinga, nekada jedne od najvećih austrijskih kompanija, uhapšen je zbog prevare i davanja mita.

Benko je navodno sakrio iznos od 667.566 evra između 6. oktobra 2023. i 1. februara 2024. godine. To je, između ostalog, uključivalo donaciju od 300.000 evra njegovoj majci, deklarisanu kao "otplata kredita".

Očekuje se da će i njegova majka Ingeborg (75), i sestra Verena (43) svedočiti protiv njega.