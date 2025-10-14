URUŠAVANJE NAKON OBILNIH KIŠA U JUŽNOAMERIČKOJ ZEMLJI

U urušavanju rudnika u gradu El Kaljao na istoku Venecuele 14 ljudi je poginulo je nakon što su obilne kiše pogodile taj region, saopštile su tamošnje vlasti.

Rudari su poginuli u tri različita okna rudnika Kuatro Eskinas de Karatal udaljenog oko 850 kilometara od glavnog grada Karakasa, objavila je agencija za spasavanje savezne države Bolivar na svom Instagram nalogu.

Operacije potrage i spasavanja počele su "ispumpavanjem svih šahtova u tom području kako bi se snizio nivo vode, a zatim procenom napora spasavanja" onih koji su i dalje zarobljeni u rudniku zlata, dodaje se u saopštenju.

Tačan broj poginulih nije zvanično potvrđen, a procena se zasniva na svedočenjima drugih rudara, saopštili su vatrogasci.

Rudnici su se urušili zbog poplava, koje su nastale obilnim padavinama.

El Kaljao je grad koji uglavnom preživljava od rudarenja zlata, a u njemu živi oko 30.000 stanovnika, od kojih se većina bavi rudarstvom.

Rudarske nesreće su česte u Venecueli zbog nebezbednih uslova rada u slabo regulisanoj industriji, a ta zemlja je bogata bakrom, dijamantima i drugim plemenitim metalima.