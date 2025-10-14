Evo šta se dešavalo u Šarm el Šeiku

U videu objavljenom na Fejsbuk stranici mađarskog premijera, Donald Tramp je rekao: "Imamo Mađarsku (ovde). O, Viktore! ... Volimo Viktora".

- Fantastičan si. Znam da se mnogi ljudi ne slažu sa mnom, ali ja sam jedini koji je važan.

Orban je prisustvovao potpisivanju mirovnog sporazuma za Gazu u Egiptu u ponedeljak na Trampov poziv.

Tramp je dodao da je podržao Orbana na poslednjim izborima i da je "pobedio sa 28 (procentnih) poena".

"Dakle, sledeći put ćete biti još bolji... Stojimo uz vas 100 odsto".

Orban je u svojoj objavi napisao: "Hvala vam, gospodine predsedniče! Hajde da nastavimo putem mira!"