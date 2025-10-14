Mađarski premijer Viktor Orban je fantastičan lider, rekao je američki predsednik Donald Tramp na konferenciji u Šarm el Šeiku.
Evo šta se dešavalo u Šarm el Šeiku
TRAMP "PROZVAO" ORBANA PRED NOVINARIMA, SVI PRASNULI U SMEH: "Znam da se mnogi ne slažu sa mnom, ali ja sam jedini bitan..." (VIDEO)
U videu objavljenom na Fejsbuk stranici mađarskog premijera, Donald Tramp je rekao: "Imamo Mađarsku (ovde). O, Viktore! ... Volimo Viktora".
- Fantastičan si. Znam da se mnogi ljudi ne slažu sa mnom, ali ja sam jedini koji je važan.
Orban je prisustvovao potpisivanju mirovnog sporazuma za Gazu u Egiptu u ponedeljak na Trampov poziv.
Tramp je dodao da je podržao Orbana na poslednjim izborima i da je "pobedio sa 28 (procentnih) poena".
"Dakle, sledeći put ćete biti još bolji... Stojimo uz vas 100 odsto".
Orban je u svojoj objavi napisao: "Hvala vam, gospodine predsedniče! Hajde da nastavimo putem mira!"
(Kurir.rs/Jutarnji list)
