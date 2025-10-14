Slušaj vest

U videu objavljenom na Fejsbuk stranici mađarskog premijera, Donald Tramp je rekao: "Imamo Mađarsku (ovde). O, Viktore! ... Volimo Viktora".

- Fantastičan si. Znam da se mnogi ljudi ne slažu sa mnom, ali ja sam jedini koji je važan.

Orban je prisustvovao potpisivanju mirovnog sporazuma za Gazu u Egiptu u ponedeljak na Trampov poziv.

Tramp je dodao da je podržao Orbana na poslednjim izborima i da je "pobedio sa 28 (procentnih) poena".

"Dakle, sledeći put ćete biti još bolji... Stojimo uz vas 100 odsto".

Orban je u svojoj objavi napisao: "Hvala vam, gospodine predsedniče! Hajde da nastavimo putem mira!"

(Kurir.rs/Jutarnji list)

Ne propustitePlanetaĐORĐA MELONI OBORILA TRAMPA SA NOGU: "Sada ću rizikovati... Da li vam smeta ako kažem da ste lepi"
profimedia-1045227996.jpg
PlanetaNOVA ODLUKA PENTAGONA IZAZVALA BES NOVINARA: Žele da određuju šta sme da bude objavljeno, više američkih medija odbilo da potpiše
x02 EPA Shawn Thew.jpg
PlanetaŠVAJCARCI RAZMATRAJU ŽESTOKO KAŽNJAVANJE DEMONSTRANATA: Nasilnici će plaćati lečenje policajaca, angažovanje i štetu, preti i višegodišnja robija?! (FOTO/VIDEO)
bern.jpg
Planeta"TRAMPOVA ŽELJA ZA MIROM SUPROTNA NEPRIJATELJSKOM PONAŠANJU SAD" Iran se oglasio nakon što je predsednik SAD ponudio "ruku prijateljstva" Teheranu
x01 AP Vahid Salemi.jpg