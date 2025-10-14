Slušaj vest

Nasilje u Pojasu Gaze se nastavlja - ali sada unutar samih Palestinaca.

Prema izveštajima više medija, uključujući Reuters i Jerusalem Post, naoružani pripadnici Hamasa počeli su da ubijaju navodne protivnike iz sopstvenih redova.

Od petka je ubijeno najmanje 33 Palestinaca. Navodno je cilj da se pokaže moć i izazove strah među stanovništvom.

Na javnim pogubljenjima primećeni su i pripadnici tzv. „Jedinice senke“ (Shadow Unit), dela Hamasa koji je ranije čuvao izraelske taoce.

Posebno brutalan video pojavio se u ponedeljak na društvenim mrežama: prikazuje maskirane muškarce s automatskim puškama, neki nose zelene Hamas trake na čelu.

Sedmoricu Palestinaca primoravaju da kleknu - zatim otvaraju vatru. Gledaoci uzvikuju „Alahu Akbar“ i nazivaju ubijene „saradnicima neprijatelja“.

Reuters je detaljno izvestio o pogubljenju sedmorice muškaraca koji su, kako se veruje, ubijeni u ponedeljak, ali agencija nije mogla nezavisno da potvrdi gde i kada je snimak nastao.

Znatno oslabljeni Hamas pokušava ponovo da učvrsti vlast u Gazi otkako je stupilo na snagu primirje.

Hamas, teško pogođen izraelskim napadima tokom rata koji je izbio nakon napada 7. oktobra 2023. godine, postepeno je počeo da vraća svoje borce na ulice Gaze od petka, kada je počelo primirje. To čini oprezno, u strahu da bi se situacija mogla iznenada urušiti, navode dva bezbednosna izvora iz tog područja.

Jedan bezbednosni zvaničnik iz Gaze rekao je da su, otkako je počelo primirje, snage Hamasa ubile 32 člana „bande povezane s jednom porodicom u gradu Gaza“, dok je šest pripadnika Hamasa takođe poginulo.

Nakon stupanja na snagu primirja, Ismail al-Šavabta, šef medijske kancelarije vlade Hamasa u Gazi, rekao je za Reuters da grupa neće dozvoliti bezbednosni vakuum i da će „održavati javni red i zaštitu imovine“.

Hamas je odbacio bilo kakvu raspravu o predaji svog oružja, poručivši da bi bio spreman da ga preda samo budućoj palestinskoj državi. Takođe je naveo da ne traži političku ulogu u budućoj vladi Gaze, već da o tome treba da odluče sami Palestinci, bez stranog uticaja.

Tokom rata, oslabljeni Hamas suočio se s rastućim unutrašnjim izazovima od rivalskih grupa s kojima je odavno u sukobu - često povezanih s lokalnim klanovima.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ranije ove godine izjavio je da je Izrael naoružavao klanove koji se protive Hamasu, ne navodeći o kojim se grupama radi.

U Gazi je Hamas najčešće bio u sukobu s klanom Dogmoš, potvrdili su stanovnici i izvori iz same organizacije.

Bezbednosni zvaničnik nije precizirao o kojoj se „bandi“ radi niti da li se sumnja da je dobijala podršku iz Izraela.

Najpoznatiji vođa anti-hamasovskog klana je Jaser Abu Šabab, koji deluje u oblasti Rafah, iz koje se Izrael još nije povukao. Njegova grupa, nudeći visoke plate, regrutovala je stotine boraca, rekao je izvor blizak Abu Šababu ranije ove godine. Hamas ga označava kao saradnika Izraela, što on negira.

Zvaničnik iz Gaze rekao je da su, nezavisno od sukoba u gradu Gazi, snage Hamasa ubile Abu Šababovu desnu ruku, i da se traga za njim lično. Abu Šabab nije odgovorio na pitanja Reutersa, koji nije mogao da potvrdi navode o smrti njegovog pomoćnika.

Još jedan protivnik Hamasa, Husam al-Astal, koji se nalazi u oblasti Kan Junis pod izraelskom kontrolom, uputio je u nedelju video-poruku u kojoj je ismevao Hamas, poručivši da će „njegova uloga i vlast u Gazi biti gotovi čim preda taoce“.