Suze, nada, strah - već danima se Dorina L. očajnički pita: Gde je moje dete?

Danas su stigle najstrašnije vesti i prve informacije ukazuju na to da je smrt bila nasilna. Telo je pronađeno 15 kilometara od kuće.

Osmogodišnji Fabijan iz nemačkog grada Gistrova nestao je u petak. Za njegovu majku - pravi košmar.

U suzama se Dorina obraćala svom sinu u video snimku:

„Fabijane, molim te, dođi kući kod mame! Mama samo želi da se vratiš kući. Mama želi opet da te zagrli i da te mazi. Molim te, dođi kući, niko nije ljut na tebe. Samo dođi kući...“

Posle samo 18 sekundi snimanja, majka mora da prekine. Nema više snage. Pored nje je prijateljica koja je teši.

Fabijan i njegova majka imali su vrlo blizak odnos. Porodica kaže da je dečak oprezan i pažljiv, da uvek pita pre nego što nešto uradi. Da bi jednostavno nestao - nezamislivo.

„Nikada ne bi izašao iz kuće bez telefona“, kaže majka.

I sa ocem ima dobar odnos. Tek su nedavno ponovo počeli redovno da se viđaju, a i roditelji su u dobrim odnosima. U početku se sumnjalo da je Fabijan možda ušao u autobus da bi otišao kod oca. Ali porodica veruje da on nikada ne bi sam ušao u autobus.

Od petka je policija intenzivno tragala za osmogodišnjim dečakom. Više od 100 policajaca, psi tragači i helikopter učestvovali su u potrazi - pretraživao se svaki pedalj terena.

U nedelju su policijski timovi proveravali kuće, dvorišta i ulice u Gistrovu. Ispitivali su stanovnike i pregledali snimke sa autobusa i sigurnosnih kamera.

Dva psa tragača dovela su policiju do autobuske stanice u Gistrovu, gde se trag izgubio. Jedan pas kasnije je ponovo osetio miris u blizini u šumi, ali se tamo trag opet izgubio. Sada je pronađen.

„Okrećemo svaki kamen“, govorila je portparolka policije. Za sada, međutim, nema dokaza o krivičnom delu.

Od ponedeljka će školski psiholozi pružati podršku njegovim drugovima iz razreda.