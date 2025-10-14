Slušaj vest

Desetine hiljada demonstranata danas su protestovale u Briselu protiv "surovih" umanjenja u budžetu, koje je donela vlada predvođena flamanskim konzervativcem Bartom de Veverom.

Protest, na koji je pozvao međusindikalni pokret, dogodio se tokom rasprave o budžetu, i izazvao je značajne poremećaje u sektorima avioprevoza i obrazovanja.

Pokret je saopštio da vlada Belgije sprovodi "brutalan plan: potpuni napad na socijalnu zaštitu, javne usluge, socijalnu sigurnost i solidarnost". Sindikat FGTB udružio je snage sa drugim većim sindikatima.

"Cela jedna generacija odbija da dopusti da za šest meseci unište ono za šta je našim roditeljima i njihovim roditeljima trebalo toliko mnogo vremena da izgrade", rekao je predsednik FGTB Tijeri Bodson.

1/11 Vidi galeriju Protesti u Briselu Foto: Harry Nakos/AP

Demonstranti su nosili sindikalne zastave i transparente na kojima je pisalo "Pravo na penziju sa 65" i "Traži se zbog pljačke penzija".

"Ovde sam da tražim svoja i prava mojih učenika. Kakvu će budućnost oni imati ako se ovako nastavi? Hoću da se stvari promene i da obrazovanje bude ozbiljnije shvaćeno", rekla je dvadesetsedmogodišnja učiteljica Viktorija Koja.

Briselski aerodrom Zaventem, najveći u zemlji, saopštio je da su zbog štrajka bezbednosnih radnika svi polasci danas obustavljeni, radi bezbednosti putnika i osoblja, a verovatno će biti otkazani i dolasci. Zbog istog razloga zatvoren je i aerodrom Šarlroa.

U Briselu, Valoniji i Flandriji poremećen je i rad javnog prevoza.

1/7 Vidi galeriju Bart De Vever Foto: Yuki Iwamura/AP, LEV RADIN/EPA

Bart de Vever, koji je premijersku funkciju preuzeo u februaru, već je progurao dvogodišnje ograničenje beneficija za nezaposlene i namerava da sprovede široke reforme penzionog sistema, uključujući i ukidanje posebnih šema i izjednjačavanje zaposlenih u javnom i privatnom sektoru.

Belgijska vlada priprema značajna smanjenja u budžetu za 2026. godinu, čija je prezentacija, prvobitno zakazana za danas, odložena na nedelju dana.