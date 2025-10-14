Slušaj vest

Ujedinjene nacije (UN) osudile su danas kao "neprihvatljiv" napad ruske vojske na jedan od konvoja UN u ukrajinskoj oblasti Herson.

- Takvi napadi su potpuno neprihvatljivi. Humanitarni radnici su pod zaštitom međunarodnog humanitarnog prava i nikada ne treba da budu mete napada - saopštio je koordinator UN za Ukrajinu Matijas Šmale.

Prema vlastima oblasti Herson, u napadu na konvoj nije bilo žrtava.

Fotografiju uništenog kamiona UN objavio je na društvenoj mreži X i Andrij Sibiha, ukrajinski ministar spoljnih poslova.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

