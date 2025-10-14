Slušaj vest

Ovog puta, nisu bile usmerene ka političkim neistomišljenicima, već ka portparolki Bele kuće Kerolajn Livit.

Tokom razgovora sa novinarima u predsedničkom avionu, Tramp je, umesto da se zadržava na političkim temama i prekidu vatre u Gazi, komentarisao fizički izgled portparolke.

- Kako je Kerolajn? Da li je dobra u svom poslu? - pitao je novinare.

- Da li Kerolajn treba smeniti? - nastavio je Tramp, a novinar je odgovorio da sve zavisi od njega.

1/25 Vidi galeriju Kerolajn Livit, portparolka Bele kuće Foto: SHAWN THEW / POOL/EPA POOL, WILL OLIVER/EPA

- To se nikada neće desiti, to lice, te usne, kreću se kao mitraljez, zar ne? - izleteo je Tramp.

Livit je takođe bila u letu i kasnije je objavila fotografiju iz aviona sa porukom: "Najvredniji američki predsednik ikada".

Sa 28 godina, ona je najmlađa portparolka u istoriji Bele kuće. Dok su neki Trampove komentare videli kao još jedan tipičan pokušaj šale, mnogi su ih videli kao neprimeren komentar koji je prevazišao granice profesionalnog odnosa.

Ovo nije prvi put da Tramp govori o Livit na sličan način. U avgustu, tokom pojavljivanja na Newsmax-u, dao je gotovo identičnu izjavu

- To lice. Taj mozak. Te usne, način na koji se kreću kao mitraljez. Ona je briljantna, ona je zvezda - rekao je tada.