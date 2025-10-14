Slušaj vest

Britanski premijer Kir Starmer postao je predmet podsmeha nakon što je pomislio da ga Donald Tramp poziva da govori na mirovnom samitu o Gazi u Egiptu.

Britanski premijer stajao je iza američkog predsednika dok je ovaj govorio svetskim medijima u Šarm el Šeiku, hvaleći svetske lidere zbog njihove uloge u postizanju međunarodnih mirovnih sporazuma.

Zahvaljujući se zemljama redom po abecedi na njihovom doprinosu rešavanju različitih međunarodnih konflikata, Tramp je završio sa Ujedinjenim Kraljevstvom, pri čemu je pozdravio Starmera nazivajući ga „svojim prijateljem“.

„Gde je Ujedinjeno Kraljevstvo? Dođite ovamo“, rekao je Tramp, dok je nasmejani Starmer krenuo prema njemu, očigledno misleći da je pozvan da govori za govornicom.

„Ide li sve kako treba?“, upitao je Tramp.

„Veoma dobro“, odgovorio je Starmer.

„Baš mi je drago što ste ovde“, dodao je Tramp - a zatim se odmah okrenuo i nastavio svoj govor, ostavivši britanskog premijera da nespretno stoji sa strane.

Starmer se u tom trenutku vidno postideo, stisnuo usne i vratio se na svoje mesto u redu svetskih lidera.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni, koja je stajala iza Trampa s njegove desne strane, jedva je zadržala smeh.

Neprijatna scena odigrala se samo nekoliko trenutaka nakon što je Tramp u govoru rekao:

Tramp potpisao mirovni sporazum

„Mnoge od vas poznajem već dugo. Vi ste moji prijatelji, sjajni ljudi. Ima nekoliko njih koje baš ne volim, ali vam neću reći ko su. Zapravo, ima ih više, ali nikada nećete saznati koji su to - možda ipak hoćete.“

Tramp je zaista pozvao neke svetske lidere, poput pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa, da kažu nekoliko reči - ali Starmer nije bio među njima.