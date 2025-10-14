Slušaj vest

Brazilske savezne vlasti pokrenule su istragu o uzrocima požara koji je izbio u elektroenergetskoj podstanici u saveznoj državi Parana, a koji je danas rano ujutru izazvao nestanak strujeu svim delovima zemlje ostavivši više miliona domaćinstava bez struje.

Kako je saopštio Operater nacionalnog elektroenergetskog sistema (ONS), do velikog poremećaja u Nacionalnoj mreži došlo je u 00.32 časa po lokalnom vremenu, kada je, aktiviranjem regionalnog sistema za rasterećenje mreže, kontrolisano isključeno oko 10.000 megavata potrošnje, preneo je CNN Brazil.

Požar je doveo do potpunog isključenja podstanice napona 500 kilovolta, čime su prekinute veze između juga zemlje i regiona jugoistok/centar-zapad, što je nadležne navelo da situaciju označe kao "ozbiljnu".

Prema informacijama koje je objavio CNN Brazil, ponovno uključenje sistema počelo je nekoliko minuta kasnije, ali je bilo potrebno oko sat i po do dva da se u potpunosti normalizuje snabdevanje električnom energijom u severnim, severoistočnim, jugoistočnim i centralno-zapadnim delovima zemlje.

Brazilski ministar rudarstva i energetike Aleksandre Silveira izjavio je da je uzrok bio "lokalni problem", a ne nedostatak energije u sistemu, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

Prema podacima kojima raspolaže brazilski portal Globo, više od četiri i po miliona korisnika širom zemlje ostalo je bez struje.

