Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oduzeo je državljanstvo gradonačelniku Odese Genadiju Truhanovu nakon višegodišnjih optužbi da poseduje ruski pasoš.

Ova odluka efikasno uklanja Truhanova sa mesta gradonačelnika.

„Potvrđeno je prisustvo ruskog državljanstva za određene osobe. Odluka je potpisana“, objavio je danas Zelenski, bez direktnog pominjanja imena gradonačelnika Odese.

Međutim, izvori iz snaga bezbednosti potvrdili su za Kijev Independent da se odluka odnosi na Truhanova, kao i na baletskog igrača Sergija Polunjina i bivšeg političara Olega Carjova, koji obojica žive u Rusiji i otvoreno podržavaju rat u Ukrajini.

Truhanov, koji za razliku od njih živi u Ukrajini, najavio je da će se žaliti sudu. Vest je usledila nakon višednevnih spekulacija o tom potezu, pri čemu je gradonačelnik istovremeno upozorio na „provokacije“ i negirao posedovanje ruskih dokumenata.

Dugogodišnje optužbe

Informacije da Truhanov poseduje rusko državljanstvo kruže od 2014. godine. Ukrajinski novinari, pozivajući se na dobijena dokumenta, tvrdili su da je gradonačelnik u prošlosti imao takav pasoš. Nakon što je on to više puta negirao, ruski sud mu je 2017. godine oduzeo pasoš zbog navodnih proceduralnih grešaka, a Truhanov je tvrdio da je za to saznao preko interneta.

Godinu dana kasnije, Projekat za izveštavanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP) objavio je kopiju njegovog ruskog pasoša i ofšor dokumenata koji su pokazivali da je registrovan kao stanovnik grada Sergijev Posad u Moskovskoj oblasti.

Prošle godine, aktivista Serhij Sternenko objavio je dokumenta koja navodno potvrđuju da Truhanov i dalje ima rusko državljanstvo. Podaci su takođe ukazivali na to da je osoba sa istim imenom podnela zahtev za otvaranje bankovnog računa u Rusiji samo nekoliko nedelja pre početka totalne invazije.

Skandali i optužbe za korupciju

Truhanov (60) je na čelu Odese od 2014. godine i dva puta je reizabran. Njegovu karijeru obeležili su brojni skandali, uključujući optužbe za korupciju, ali je do sada uspevao da izbegne smenu. Godinama je smatran proruskim političarem, ali se nakon početka invazije profilisao kao ukrajinski patriota. Uprkos tome, opirao se uklanjanju spomenika iz sovjetskog doba i preimenovanju ulica u sklopu dekomunizacije.