Slušaj vest

Pen­zionisani general Ben Hodžis, bivši komandant američkih snaga u Evropi, upozorio je da bi, ukoliko bi Rusija započela rat protiv neke članice NATO-a, vojni odgovor bio trenutan i razoran.

On je istakao da bi NATO u roku od svega nekoliko sati uništio ključne ruske vojne objekte, uključujući one u Kalinjingradu i Sevastopolju.

Hodžis je o tome govorio u intervjuu za projekat Vot Tak, naglašavajući da se takav scenario ne može uporediti sa ratom koji Rusija vodi protiv Ukrajine.

"Rusija nema nikakve šanse u direktnom sukobu sa NATO-om. Zamislite da Rusija 2025. napadne Poljsku po istom obrascu kao što je napala Ukrajinu. NATO bi odmah reagovao. Vazduhoplovstvo i kopnene snage Alijanse uništile bi njene trupe. Kalinjingrad bi bio eliminisan u prvim satima sukoba – tamo ne bi ostalo ništa. Svi ruski vojni objekti u toj enklavi bili bi uništeni", poručio je Hodžis.

Kako je on dodao, isto važi i za Sevastopolj.

"Ruske vojne baze tamo takođe ne bi preživele prve sate neprijateljstava“, dodao je on.

Hodžis tvrdi da Rusija nema nikakve šanse u otvorenom sukobu sa NATO-om i da je zato pogrešno porediti takav scenario sa ratom u Ukrajini.

Prema njegovim rečima, na samom početku invazije velikih razmera 2022, NATO je trebalo da zauzme čvršći stav, odnosno da otvoreno proglasi da je cilj Zapada puna obnova ukrajinske kontrole nad međunarodno priznatim teritorijama i da ukrajinskoj vojsci treba obezbediti sve potrebne resurse za to.

"Da je to od početka bilo proglašeno zajedničkim strateškim ciljem, situacija bi danas izgledala potpuno drugačije. Ukrajina bi bila u boljoj poziciji“, uveren je Hodžis.