Izrael je odlučio da sutra ne otvori granični prelaz Rafa između Pojasa Gaze i Egipta, što se traži prema sporazumu o prekidu vatre u Gazi.

Razlog tome je zato što palestinska militantna grupa Hamas nije ispunila svoju obavezu da vrati tela svih mrtvih talaca koje još drži u Pojasu Gaze, prenosi Tajms of Izrael.

Kako je najavljeno, Izrael će takođe smanjiti količinu pomoći koja pristiže u Gazu, kao deo sankcija protiv Hamasa.

Ovi potezi dolaze posle procena izraelskih odbrambenih zvaničnika da Hamas nije uložio dovoljne napore da vrati preostala tela talaca.

Hamas je juče oslobodio 20 talaca, koji su bili oteti u napadu na jug izraela u oktobru 2023. godine, i predao je tela četvorice mrtvih talaca, dok je 24 tela još uvek u Pojasu Gaze.