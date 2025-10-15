Slušaj vest

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski upozorio je danas da Evropa mora biti spremna na mogućnost da Rusija izvrši napade duboko u njenoj unutrašnjosti, ocenivši kao "neodgovorno" da se ne grade odbrambeni sistemi, uključujući i takozvani "zid od dronova" na istočnom krilu. Tokom posete Londonu, gde je predstavio iranski dron tipa Šahed-136 oboren iznad Ukrajine, Sikorski je pozvao evropske zemlje da ostanu čvrsto opredeljene u podršci Kijevu.

Izrazio je nadu da će američki predsednik Donald Tramp omogućiti isporuku raketa dugog gometa "Tomahavk" Ukrajini, kako bi pojačali udare na rusku infrastrukturu.

Sikorski je istakao da je od ključnog značaja da se Ukrajini obezbedi dodatna vojna pomoć, uključujući protivvazdušne sisteme, kao i oružje kratkog i srednjeg dometa, kako bi se zaštitila evropska teritorija. Upozorio je na sve češće upade dronova iznad Poljske, kao i prelete ruskih lovaca iznad Estonije. Naveo je i da se još uvek ne zna da li su dronovi primećeni iznad Kopenhagena povezani sa Rusijom.

Na pitanje o mogućem proširenju inicijative za izgradnju "zida od dronova", Sikorski je za Rojters rekao da Rusija, nažalost, "može da doseže duboko u Evropu".

"Trebalo bi da budemo spremni da se tome suprotstavimo. Mislim da bi bilo krajnje neodgovorno ne razvijati kapacitete za protivdronovsku zaštitu", rekao je.

Ruski predsednik Vladimir Putin ocenio je kao "besmislicu" tvrdnje da bi Rusija mogla ciljati neku članicu NATO saveza. Ipak, Sikorski, dugogodišnji i oštar kritičar Kremlja, pozvao je evropske zemlje da planiraju podršku Ukrajini za naredne tri godine, period za koji, kako je rekao, i sama Ukrajina priprema ratne planove.

"Ukrajinci se pripremaju za rat koji bi mogao trajati tri godine i to je mudro. Naš zadatak je da ubedimo Putina da smo spremni da izdržimo bar toliko", naveo je Sikorski.