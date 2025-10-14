Izrael i dalje drži tela stotina Palestinaca ubijenih od 7. oktobra 2023. godine, uključujući tela boraca koji su učestvovali u napadu na izraelsku teritoriju i kasnijim sukobima.
Tela se ispituju kako bi se utvrdio uzrok smrti
IZRAEL VRATIO TELA PALESTINACA U GAZU: Nastavak sprovođenja sporazuma Izraela i Hamasa
Prva grupa tela Palestinaca stradalih tokom rata u Pojasu Gaze stigla je u tu enklavu pošto su ih izraelske vlasti predale, saopštilo je danas palestinsko ministarstvo zdravlja.
Istovremeno, medicinski izvori s terena rekli su za Al Džaziru da je Crveni krst primio tela 45 Palestinaca iz Izraela.
Tela se ispituju kako bi se utvrdio uzrok smrti.
Izrael i dalje drži tela stotina Palestinaca ubijenih od 7. oktobra 2023. godine, uključujući tela boraca koji su učestvovali u napadu na izraelsku teritoriju i kasnijim sukobima.
Oko 2.000 živih Palestinaca pušteno je u ponedeljak iz izraelskih zatvora kao deo sporazuma o prekidu vatre koji su postigli Sjedinjene Države, Egipat, Turska i Katar.
Kurir.rs/Al Džazira/Agencije
