Slušaj vest

Prva grupa tela Palestinaca stradalih tokom rata u Pojasu Gaze stigla je u tu enklavu pošto su ih izraelske vlasti predale, saopštilo je danas palestinsko ministarstvo zdravlja.

Istovremeno, medicinski izvori s terena rekli su za Al Džaziru da je Crveni krst primio tela 45 Palestinaca iz Izraela.

Tela se ispituju kako bi se utvrdio uzrok smrti.

Izrael i dalje drži tela stotina Palestinaca ubijenih od 7. oktobra 2023. godine, uključujući tela boraca koji su učestvovali u napadu na izraelsku teritoriju i kasnijim sukobima.

Oko 2.000 živih Palestinaca pušteno je u ponedeljak iz izraelskih zatvora kao deo sporazuma o prekidu vatre koji su postigli Sjedinjene Države, Egipat, Turska i Katar.

Kurir.rs/Al Džazira/Agencije

Ne propustitePlanetaHAMAS KRŠI DOGOVOR, IZRAEL UZVRAĆA: Granični prelaz između Gaze i Egipta ostaje zatvoren
profimedia-1045182758.jpg
PlanetaUZNEMIRUJUĆI VIDEO JAVNE EGZEKUCIJE U GAZI! Hamasovci primoravaju ljude da kleknu, uzvikuju "Alahu Akbar", evo kakav horor je usledio nakon odlaska Izraelaca?!
2025-10-14 13_00_19-(1) Botschaft Israel on X_ _Der Waffenstillstand ist noch keine 100 Stunden alt,.png
PlanetaPREKRŠEN TRAMPOV MIROVNI PLAN ZA POJAS GAZE! Izraelska vojska otvorila vatru: "Otklonili smo pretnju" (FOTO)
x04 EPA Alaa Badarneh.jpg
PlanetaNOVO EPSKO RUKOVANJE MAKRONA I TRAMPA: Francuskom predsedniku sigurno nije bilo prijatno (VIDEO)
makron.jpg
PlanetaTRAMP OTKRIO DA LI MISLI DA MU JE MESTO U RAJU ZAGARANTOVANO: "Učinio sam mnogim ljudima živote boljim" (FOTO/VIDEO)
2025-10-13 21_23_23-President Trump Gaggles with the Press on Air Force One, Oct. 12, 2025 - YouTube.png
PlanetaSNIMAK KAKO IH HAMAS RAZDVAJA I ODVODI U PAKAO POSTAO JE VIRALAN: Ona je ranije oslobođena i napravila je žurku, a danas su ponovo zajedno (FOTO/VIDEO)
collage.jpg