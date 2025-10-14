Slušaj vest

Idit Ohel, majka Alona Ohela koga je palestinski militantni pokret Hamas oslobodio iz zarobljeništva u Gazi, podelila je danas na društvenim mrežama fotografiju na kojoj se smeši sa svojim sinom, u čije je ime zahvalila svima koji su pomogli njegovom oslobađanju.

alon-1-830x553 copy.jpg
Foto: government press Office israel

"Želim da zahvalim narodu Izraela, svima koji su bili tu za mene, kako bih mogao da se vratim kući živ", prenela je Idit Ohel poruku svog sina, koji ima i srpsko državljanstvo.

Alon Ohel oslobođen je u ponedeljak zajedno sa još 19 talaca koje je držao Hamas od napada na jug Izraela u oktobru 2023. godine, zahvaljujući mirovnom planu američkog predsednika Donalda Trampa, koga su u ponedeljak podržali lideri tridesetak zemalja na samitu u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik.

Alon Ohel 1.JPG
Foto: X/IsraelWarRoom

Kurir.rs/f/Tajms of Izrael

Ne propustiteDruštvoBled, izgladnjivan, netretirani geleri po telu: Konzul Nikolić izneo najnovije informacije o Alonu Ohelu
G3H6dl6XEAAC8EV.jpg
PlanetaŠTA NAM JE POZNATO, A ŠTA NIJE: Sve što treba da znate o Trampovom mirovnom planu za Gazu (FOTO/VIDEO)
shutterstock_2377079487 copy.jpg
PlanetaOLGA DOJČ UŽIVO IZ IZRAELA ZA KURIR TELEVIZIJU! Potpredsednica NVO Monitor o jednom od najvažnijih dana za Izraelce - ovako je izgledao doček oslobođenih taoca
olga dojč.jpg
DruštvoALON OHEL PRVI PUT SEO ZA KLAVIR NAKON 2 GODINE ZATOČENIŠTVA! Majka Idit otkrila detalje o NJEGOVOM STANJU: "Vrlo malo vidi, još nije prošao iscrpne testove"
Alon Ohel 1.JPG
Društvo"U SVAKOM TRENUTKU JE VEROVALA DA JE ŽIV" Oglasio se Mladen Mijatović nakon oslobađanja Alona Ohela, osvrnuo se na reči majke: U pitanju je veoma hrabra žena
Mladen Mijatović
DruštvoOVO SU REČI KOJE JE ALON OHEL NAPISAO KAD JE OSLOBOĐEN! Dirljive scene u helikopteru dok su ga prevozili: "Moja pesma je kraj mojoj patnji! Kod kuće sam" (FOTO)
Screenshot 2025-10-13 123136.jpg
Društvo"ALON STOJI NA SVOJIM NOGAMA" Konzul Nikolić o stanju državljanina Srbije puštenog iz zatočeništva Hamasa: Na desnom oku izgubio vid, lekari se bore za levo
Screenshot 2025-10-13 143109.jpg
PlanetaPROVELI SU DVE GODINE U PAKLU GAZE: Ko su oslobođeni taoci? Evo njihovih imena! Među njima i naš Alon Ohel! (FOTO/VIDEO)
x08 EPA Israeli Government Press Offic.jpg