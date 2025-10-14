Slušaj vest

Idit Ohel, majka Alona Ohela koga je palestinski militantni pokret Hamas oslobodio iz zarobljeništva u Gazi, podelila je danas na društvenim mrežama fotografiju na kojoj se smeši sa svojim sinom, u čije je ime zahvalila svima koji su pomogli njegovom oslobađanju.

Foto: government press Office israel

"Želim da zahvalim narodu Izraela, svima koji su bili tu za mene, kako bih mogao da se vratim kući živ", prenela je Idit Ohel poruku svog sina, koji ima i srpsko državljanstvo.

Alon Ohel oslobođen je u ponedeljak zajedno sa još 19 talaca koje je držao Hamas od napada na jug Izraela u oktobru 2023. godine, zahvaljujući mirovnom planu američkog predsednika Donalda Trampa, koga su u ponedeljak podržali lideri tridesetak zemalja na samitu u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik.

Foto: X/IsraelWarRoom