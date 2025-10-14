Slušaj vest

Varvarstvo i nacizam, tim rečima je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova prokomentarisala odluku vlasti da proteraju iz zemlje one ruske građane koji ne polože test letonskog.

„Ministarstvo spoljnih poslova Rusije pažljivo prati situaciju u vezi sa nečovečnom odlukom vlasti Letonije da proteraju naše sunarodnike bez potvrde da znaju letonski“, rekla je Zaharova.

Ona je dodala da je prerano govoriti o opasnosti od neposredne masovne deportacije ruskih državljana jer oni na raspolaganju imaju različite administrativne i pravne mehanizme kako bi zaštitili svoja prava.

„Osuđujemo to nečovečno, nehumano varvarstvo protiv starih i često bolesnih ljudi. Pravi nacizam“, zaključila je Zaharova.

Letonske vlasti su odredile 13. oktobar kao zadnji rok za polaganje ispita iz letonskog. Posle tog roka Riga smatra da je zakonito pokretanje procedure deportacije ruskih državljana koji ne vladaju letonskim.

Za sada je poznato da će na osnovu toga biti deportovan 841 Rus.

Među njima je i 74-godišnji penzioner koji će u Rusiji dobiti status prinudno raseljenog lica.

Kurir.rs/RIA Novosti

