Tri karabinjera su poginula, a petnaest vojnika i policajaca je povređeno u eksploziji u seoskoj kući u Kastel D'Acanu, u pokrajini Verona. Policijski službenici su evakuisali kuću u kojoj su bila smeštena dva brata i sestra: Franko (65), Dino (63) i Marija Luiza Ramponi (59), kada se dogodila eksplozija. Njih troje su napunili prostorije gasom kako bi izbegli iseljenje. Čitava dvospratna seoska kuća se srušila, progutavši vojnike i oficire.

Komšija je potvrdio da je njihova situacija bila „katastrofalna“.

"Dići ćemo se u vazduh"

- Prošli put su se polili benzinom. Do tada su sve izgubili... živeli su bez struje, bez gasa, živeli su kao da su u pećini. Sada kada je sve zaplenjeno, rekli su: 'Umesto da napustimo kuću, dići ćemo se u vazduh - rekao je.

Foto: Claudio Furlan / LaPresse / Profimedia

Marko Pifari (56) dugogodišnji veteran u regionu Veneto, bio je najiskusniji od svih. Kao poručnik sa posebnim dužnostima, komandovao je Timom za operativnu podršku dok su druge dve žrtve, brigadni general Valerio Dapra, takođe 56-godišnjak, i karabinjer Davide Bernardelo, 36-godišnjak, bili deo prve jedinice za intervenciju.

Dapra je poslednji izvučen iz ruševina, pola sata nakon eksplozije, ali nažalost već je bio mrtav. Povređenih je 15, od kojih niko nije u životnoj opasnosti.

Svi se leče u raznim bolnicama u provinciji Verona zbog opekotina i povreda zadobijenih u urušavanju zgrade. Većina je pogođena eksplozijom dok su bili na ulazu u kuću.

Planirana operacija

Ministar unutrašnjih poslova nazvao je situaciju „dramatičnom“.

- Izgleda da je uzrok onoga što se dogodilo bilo zasićenje gasom koji je namerno ispustila žena koja je bila u kući, a zatim detonacija koju je namerno upotrebila. Bilo je Molotovljevih koktela, ali ne znam da li su korišćeni ili koliko su doprineli eksploziji - rekao je on.

Zamenik gradonačelnika Kastel d'Acana izjavio je da stanari „nisu želeli da napuste kuću“ i da je tavan bio „napunjen gasom“.

Foto: Claudio Furlan/LaPresse

„Operacija je planirana jer su specijalne snage stizale izvan pokrajine, pa je stoga već bila planirana sa kolima hitne pomoći, jer se znalo da može biti povređenih, ali niko nije ni zamišljao da su planirali ovakvu eksploziju, koja se čula u radijusu od 5 kilometara“, rekao je Antonelo Panučo, zamenik gradonačelnika Kastel d'Acana.

U kući boce sa gasom i Molotovljevi kokteli

Čitava dvospratna seoska kuća se srušila, zatrpavši vojnike i policajce. Kuća je bila napunjena gasom, a eksplozija je izazvana kada su se otvorila ulazna vrata, zatrpavši policiju i vatrogasce koji su provaljivali. Kuća je potpuno uništena.

Boce sa gasom i ostaci Molotovljevih koktela pronađeni su među ruševinama seoske kuće. Vatrogasci su pronašli pet boca koje su bile postavljene u raznim prostorijama kuće i sada su nagomilane u dvorištu. Izgleda da je žena zapalila fitilj, dok su dva brata očigledno bila u podrumu.

Jedna žena iz kuće je povređena i prebačena u bolnicu, dok su dva brata pronađena i zbrinuta, a Franko Ramponi je sada uhapšen.