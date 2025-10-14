Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp oglaso se dan posle samita u Šarm el Šeiku, odmarališta u Egiptu, gde je u društvu 20 svetskih lidera potpisao misovni sporazum o prekidu rata u Gazi, posle pune dve godine.

Trap se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, postavivši ljutitu poruku iz koje se naslućuje da nije zadovoljan razvojm situacije na terenu:

"Svih dvadeset talaca se vratilo i osećam se dobro koliko se i očekivalo. Veliki teret je skinut, ali posao NIJE završen. Mrtvi nisu vraćeni, kao što je obećano! Druga faza počinje odmah!!!", poručio je Tramp.

Izrael je odlučio da sutra ne otvori granični prelaz Rafa između Pojasa Gaze i Egipta, što se traži prema sporazumu o prekidu vatre u Gazi, zato što palestinska militantna grupa Hamas nije ispunila svoju obavezu da vrati tela svih mrtvih talaca koje još drži u Pojasu Gaze.

Kako je najavljeno, Izrael će takođe smanjiti količinu pomoći koja pristiže u Gazu, kao deo sankcija protiv Hamasa.