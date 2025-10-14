Slušaj vest

Zemljotres magnitude 4,1 stepen po Rihterovoj skali zabeležen je u utorak, 14. oktobra 2025. godine u 19,33 časova, na području zapadne Turske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.2135 i dužine 28.0528, severno od Izmira.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 11 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Kurir/Telegraf

Ne propustitePlanetaNOVI ZEMLJOTRES NA FILIPINIMA, RASTE BROJ MRTVIH! Prekinuto venčanje, crkva se ljulja kao brod! HITNA evakuacija, opet UPOZORENJE na cunami! (FOTO/VIDEO)
collage.jpg
PlanetaZEMLJOTRES JAČINE 7,6 STEPENI POGODIO FILIPINE: Izdato upozorenje na cunami
Skala koja prikazuje magnitudu zemljotresa, ilustracija
PlanetaJAK ZEMLJOTRES NA JADRANSKOM MORU: Treslo se i u stanovima, ljuljali se lusteri
Skala koja prikazuje magnitudu zemljotresa, ilustracija
InfoBizZEMLJOTRES I CUNAMI NANELI KATASTROFALNU ŠTETU Gigant nakon pada profita od 280 MILIJARDI najavljuje oporavak krajem godine
shutterstock_2082468028.jpg