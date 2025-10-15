Slušaj vest

Agencija Ujedinjenih nacija za međunarodni razvoj (UNDP) objavila je da su procene da je za obnovu Pojasa Gaze potrebno 70 milijardi dolara, prenosi palestinska novinska agencija (WAFA).

Specijalni predstavnik UNDP za Palestinu Žako Silijer izjavio je da je razaranje u Gazi gotovo van shvatanja i razumevanja.

Prema njegovim rečima, UNDP je sklonio i reciklirao više od 81.000 tona otpada, ili oko 3.100 kamiona.

Silijer je rekao da u Gazi trenutno ima 55 miliona tona ruševina, što je dovoljno da se ispuni 13 velikih piramida u Gizi.

Gaza je danas jedno od najrazrušenijih mesta na zemlji, rekao je Silijer i jedno od onih za koje postoji odlučnost da bude obnovljeno.