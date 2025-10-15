Slušaj vest

Agencija Ujedinjenih nacija za međunarodni razvoj (UNDP) objavila je da su procene da je za obnovu Pojasa Gaze potrebno 70 milijardi dolara, prenosi palestinska novinska agencija (WAFA).

Specijalni predstavnik UNDP za Palestinu Žako Silijer izjavio je da je razaranje u Gazi gotovo van shvatanja i razumevanja.

Prema njegovim rečima, UNDP je sklonio i reciklirao više od 81.000 tona otpada, ili oko 3.100 kamiona.

Silijer je rekao da u Gazi trenutno ima 55 miliona tona ruševina, što je dovoljno da se ispuni 13 velikih piramida u Gizi.

Gaza je danas jedno od najrazrušenijih mesta na zemlji, rekao je Silijer i jedno od onih za koje postoji odlučnost da bude obnovljeno.

Da bi se to dogodilo, sve strane moraju da poštuju prekid vatre, naglasio je on.

Ne propustitePlaneta(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) HAMAS JAVNO UBIJAO LJUDE NA ULICAMA GAZE: Žrtve su bile MUČENE pre pogubljenja! Optuženi da su "izraelski saradnici"
x01 AP Abdel Kareem Hana.jpg
PlanetaSRPSKI DRŽAVLJANIN NA SLOBODI POSLE DVE GODINE ZAROBLJENIŠTVA: Majka i sin nasmejani i u zagrljaju, čekali su 738 dana na trenutak neopisive sreće! (FOTO)
Alon Ohel Idit Ohel.jpg
PlanetaIZRAEL VRATIO TELA PALESTINACA U GAZU: Nastavak sprovođenja sporazuma Izraela i Hamasa
x04 EPA Mohammed Saber.jpg
PlanetaHAMAS KRŠI DOGOVOR, IZRAEL UZVRAĆA: Granični prelaz između Gaze i Egipta ostaje zatvoren
profimedia-1045182758.jpg