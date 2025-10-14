Planeta
AMERIKA OPET UNIŠTILA BROD KOD VENECUELE KOJI JE PREVOZIO DROGU! Tramp: Udar u međunarodnim vodama, ubijeno šest narko-terorista
Sjedinjene Američke Države su ponovo napale brod za šverc droge kod obale Venecuele,objavio je predsednik Donald Tramp.
„Jutros je ministar odbrane naredio smrtonosni kinetički udar na brod povezan sa označenom terorističkom organizacijom.
Udar se dogodio u međunarodnim vodama, ubivši šest narko-terorista na brodu“, napisao je na društvenoj mreži Truth Social.
Američki predsednik je dodao da nijedan američki vojnik nije povređen tokom operacije.
Stalni predstavnik Rusije pri UN, Vasilij Nebenzja , istakao je da američka vojna aktivnost kod obale Venecuele ugrožava regionalnu i međunarodnu bezbednost.
