Češki milijarder Andrej Babiš, čija je stranka ANO ostvarila ubedljivu pobedu na nedavno održanim parlamentarnim izborima, izjavio je danas da se fokusira na izradu zajedničkog programa sa dva potencijalna saveznika.

On je sa njima već počeo razgovore o programu rada buduće vlade, dok će se o kandidatima za ministre raspravljati kasnije.

Babiš je kazao da ima nameru da formira kabinet od 16 članova sa krajnje desničarskom strankom Sloboda i direktna demokratija (SPD) i populističkom strankom Motoristi (AUTO), koja zastupa interese vozača, prenosi danas Blumberg.

Biznismen, koji je bio češki premijer četiri godine do 2021. godine, prošle nedelje je postigao dogovor sa dve manje stranke o raspodeli ministarstava.

Govoreći u videu objavljenom na platformi X, Babiš je rekao da će rad na zajedničkom programu trajati nedeljama.

"Sada smo fokusirani na raspravu o programu, što će potrajati duže, i o koalicionom sporazumu. Kada je reč o kadrovima, vratićemo se na to za mesec ili mesec i po dana", rekao je Babiš.

On je dodao da bi taj vremenski razmak mogao dati vremena populističkoj stranci Motoristi da radi na ubeđivanju javnosti da je njihov novoizabrani poslanik Filip Turek pogodan za vladinu funkciju.

Turek se našao pod pritiskom javnosti nakon što su mediji objavili niz njegovih objava na društvenim mrežama, od kojih su mnoge uklonjene sa tog naloga tokom godina, za koje se tvrdi da su sadržale govor mržnje.