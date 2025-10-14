Slušaj vest

Novi vojni lider Madagaskara pukovnik Mišel Randrianirina, komandant elitne vojne jedinice, proglasio je danas prelazni period od dve godine tokom kojeg će ostati na vlasti, posle čega će uslediti novi izbori.

"Period tranzicije trajaće najviše dve godine. Tokom tog perioda, biće održan referendum za donošenje novog Ustava, a zatim će uslediti izbori za postepeno uspostavljanje novih institucija", rekao je novinarima Randrianirina, preneo je Rojters.

On je ranije danas izjavio da je vojska preuzela kontrolu nad tom afričkom ostrvskom zemljom. Vojni lideri Madagaskara preuzeli su danas vlast nakon što su raspustili senat, Ustavni sud, izborno telo i druge državne institucije.

Prethodno je predsednik Madagaskara Andrij Radžoelini napustio tu zemlju i raspustio skupštinu posle višenedeljenih antivladinih protesta. Poslanici su ranije danas pokrenuli postupak opoziva predsednika, a iz predsedništva je saopšteno da je sastanak parlamenta bio neustavan i da je svaka odluka ili rezolucija koja je proistekla iz njega ništavna nakon raspuštanja skupštine.

Pukovnik Mišel Randrianirina

U međuvremenu, snage Madagaskara su se pridružile demonstrantima koje predvode mladi, a koji se protive predsedniku Andriju Radžoelini. Šef policije je dodatno istakao solidarnost sa vojskom i nacionalnom žandarmerijom, ističući rastuću institucionalnu podršku demonstracijama, navodi se u saopštenju.

U obraćanju naciji sa neotkrivene lokacije u ponedeljak, Radžoelina je odbio da podnese ostavku uprkos pritisku višenedeljnih protesta građana koji zahtevaju njegovu ostavku.