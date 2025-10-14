Slušaj vest

Ukrajina je poslala svoje najbolje jedinice dronova u Donjecku oblast kako bi onesposobila ruske logističke rute istočno od Pokrovska, objavio je Euromaidan Press. Kako navode, ukrajinske snage su uspostavile ono što vojnici na terenu sada nazivaju „putevima smrti“ pomoću dronova, a ruska ofanziva u pravcu Pokrovska je ušla u „novu fazu kolapsa“.

Ukrajinski operateri su započeli metodičnim preciznim udarima u sveobuhvatnoj kampanji potpunog uništavanja neprijateljske logistike. Jedan geolocirani video prikazuje kako se ruski UAZ zapalio nakon što je ukrajinski FPV dron ušao kroz otvoren prozor.

Još jedan dron je zabeležio retko viđenje na ovoj ruti - ruski tenk T-80 pored puta, koji je bio zaštićen dodatnim kavezima i elektronskim ratovanjem, ali je ipak bio lako pogodljiv.

Snimci otkrili sve

Dodatni snimci iz tog područja pokazuju masivni obim operacije, sa ukrajinskim dronovima koje su ciljale ruska vozila za snabdevanje svih vrsta: kombije, terence, motocikle, pa čak i pojedince koji pokušavaju da isporuče male količine municije ili zaliha hrane na liniju fronta. Operatori dronova neumorno su pratili svaki pokret, što dokazuju snimci sa obe strane koji prikazuju posledice ukrajinskih udara: oštećen metal, zapaljene ostatke vozila i krateri na svakih nekoliko metara.

Ruski vojnici koji su snimali svoj napredak otkrili su desetine uništenih vozila nagomilanih na krivinama, tačno tamo gde ukrajinski operativci čekaju najmanje usporavanje neprijateljskog vozila da bi udarili sa smrtonosnom preciznošću.

„Putevi smrti“

Ovi novi „putevi smrti“ odražavaju ono što se već dogodilo na zapadnom krilu Pokrovskog, tvrde Ukrajinci. Tamo, kažu, cela ruska ofanziva se srušila pod pritiskom ukrajinskih udara dronova koji su paralisali njihovu logistiku i sposobnost da izvrše bilo kakav napad.

Geolocirani video koji su nedavno objavili ukrajinski vojnici prikazuje posledice samo jednog dela puta između Novotrojickog i Novopustinjke, sa četrdeset sedam uništenih oklopnih vozila razbacanih po nešto više od kilometra puta. Sa ukrajinskim komandantom Robertom Brovdijem, nadimkom Mađar, koji nadgleda taj sektor, ruske rute snabdevanja istočno od Pokrovska sada se suočavaju sa istom sudbinom.

Potpuna dominacija

Njegova doktrina je jednostavna: potpuna dominacija dronova deset kilometara iza linije fronta, sa svakim metrom puta pod nadzorom, praćenjem svakog vozila i kažnjavanjem svakog pokreta odmah. Upravo je ta ukrajinska taktika pretvorila Zapadni front u groblje za ruska oklopna vozila, a sada se ponavlja i na Istoku.

Ova koordinisana kampanja dronova primorala je rusku vojsku da potpuno preispita svoju taktiku.

Stalno nadgledanje, presretanja konvoja na velikim dometima i precizni udari na kamione sa gorivom i municijom ostavili su ruske komandante nesposobnim da pokrenu velike ofanzivne operacije. Motocikli, nekada omiljeni za brzo snabdevanje ili evakuaciju, pokazali su se podjednako ranjivim.

Jedan zarobljeni ruski vojnik objasnio je da čak i grupe od dva ili tri motocikla postaju neposredne mete za ukrajinske FPV dronove. Suočena sa ovim, ruska taktika je svedena na pešačku infiltraciju, male borbene timove do tri vojnika koji puze po poljima noću noseći termo prsluke, nadajući se da će izbeći otkrivanje, tvrde Ukrajinci. Ali prema ukrajinskim izvorima, mađarske jedinice su se takođe prilagodile.

Ukrajinski dronovi sada daju prednost pešadiji u odnosu na vozila, loveći pojedince kako bi održali ono što njihov komandant opisuje kao „minimalnu mesečnu stopu ubijanja“, koja mora biti veća od sposobnosti Rusije da mobiliše nove trupe.

Foto: Screenshot

Ruski oficiri, tražeći nove metode, pribegli su obmani, šaljući loše opremljene vojnike kao distrakciju dok bolje obučene i opremljene trupe pokušavaju da napreduju negde drugde.

Međutim, Kijev tvrdi da ukrajinski izviđači lako otkrivaju takve manevre, čineći svaki trik beskorisnim, kao što su priznali i neki ruski analitičari, rekavši da 9 od 10 infiltracionih grupa nikada ne stigne živo do svojih ciljeva.

„Ukupna slika koja se pojavljuje istočno od Pokrovska je ista kao i na zapadu – slomljeni napad, zaustavljen pod neumoljivim pogledom naših dronova“, zaključuju Ukrajinci.