Odluka predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da Kijevu pošalje krstareće rakete dugog dometa "tomahavk" mogla bi da izvrši pritisak i na druge saveznike, posebno na Nemačku, da odobre slanje svojih raketa "taurus" Ukrajini, piše Kijev post.

Tramp planira sastanak sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u petak u Beloj kući, gde će glavna tema biti protivvazdušna odbrana i mogućnost isporuke Tomahavk raketa.

Zelenski je potvrdio da putuje u Vašington sa delegacijom i da će se sastati i sa predstavnicima američke odbrambene i energetske industrije.

Kako se navodi, ovaj plan je strateški osmišljen ne samo da ojača odbranu Ukrajine, već i da primora evropske saveznike, posebno Nemačku, u vezi sa njenom raketom Taurus, da "sledi taj primer", prema izvorima upoznatim sa ovom temom koji su razgovarali sa Kijev Postom.

Rakete "Taurus" Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Potencijalna isporuka oružja dometa skoro 2.500 kilometara, karakterističnog za američku mornaricu, označava značajan pomak u politici SAD, što Tramp smatra neophodnim katalizatorom za okončanje evropskog "oklevanja".

Kako se navodi, poseta Zelenskog Vašingtonu će takođe istražiti potencijalnu ulogu Ukrajine u američkoj domaćoj strategiji protivraketne odbrane, rekao je drugi izvor za Kijev post.

Ova veza je deo Trampove vizije za inicijativu protivraketne odbrane "Zlatna kupola za Ameriku", program osmišljen da modernizuje američku odbranu od svih vrsta vazdušnih pretnji, uključujući hipersonične rakete, usred rastućih pretnji od nuklearnih protivnika poput Rusije, Kine i Severne Koreje.

Veza sa američkim programima odbrane sugeriše da odluka o Tomahavku nije samo o stranoj pomoći, već o integraciji ukrajinske vojne borbe u širu američku bezbednosnu strategiju, ocenili su izvori.